В Раде сделали тяжелое признание на фоне переговоров в Абу-Даби

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский тормозит процесс заключения мира, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.



"Я говорю это не впервые и повторяю снова: Зеленский и мир - понятия несовместимые. Зеленский - это война. Его власть существует только в условиях войны", — говорится в публикации.