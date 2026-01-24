Рейтинг@Mail.ru
В Раде сделали тяжелое признание на фоне переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/dmitruk-2070036748.html
В Раде сделали тяжелое признание на фоне переговоров в Абу-Даби
В Раде сделали тяжелое признание на фоне переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2026
В Раде сделали тяжелое признание на фоне переговоров в Абу-Даби
Владимир Зеленский тормозит процесс заключения мира, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Я говорю это не впервые и повторяю... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T09:43:00+03:00
2026-01-24T09:43:00+03:00
в мире
абу-даби
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070033328_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_98b2347ed6a8a5f2df74c30b30c0d971.jpg
https://ria.ru/20260124/galeotti-2070034039.html
https://ria.ru/20260124/zelenskiy-2070030479.html
абу-даби
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070033328_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a848d00b417ffad5f796771d7c964f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, украина, владимир зеленский
В мире, Абу-Даби, Украина, Владимир Зеленский
В Раде сделали тяжелое признание на фоне переговоров в Абу-Даби

Дмитрук: мир на Украине возможен исключительно без Зеленского

© REUTERS / Ryan Carter/UAE Presidential CourtТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Ryan Carter/UAE Presidential Court
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский тормозит процесс заключения мира, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

"Я говорю это не впервые и повторяю снова: Зеленский и мир - понятия несовместимые. Зеленский - это война. Его власть существует только в условиях войны", — говорится в публикации.
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Британии сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби
Вчера, 09:23
Депутат добавил, что Украине необходим реальный политический переход, восстановление политического поля, легитимные процессы и власть, работающая в интересах народа, а не собственного выживания.

Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.

В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским
Вчера, 08:55
 
В миреАбу-ДабиУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала