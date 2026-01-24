Россия открыта к продолжению диалога с Киевом, заявил МИД

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия открыта к продолжению диалога с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции", - сказал он.