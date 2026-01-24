Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта к продолжению диалога с Киевом, заявил МИД
16:31 24.01.2026
Россия открыта к продолжению диалога с Киевом, заявил МИД
Россия открыта к продолжению диалога с Киевом, заявил МИД
Россия открыта к продолжению диалога с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. РИА Новости, 24.01.2026
2026
Россия открыта к продолжению диалога с Киевом, заявил МИД

Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия открыта к продолжению диалога с Украиной в Стамбуле, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции", - сказал он.
Полищук напомнил, что в 2025 году МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия "ощутимого прогресса".
"Звучит это надуманно, поскольку именно Киев с июля 2025 года так и не ответил на наши предложения по двустороннему центру мониторинга и контроля режима прекращения огня, трем рабочим группам и не отреагировал на нашу готовность повысить уровень делегаций... Одним словом, мяч на украинской стороне", - отметил он.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
РоссияАлексей ПолищукСНГКиевУкраина
 
 
