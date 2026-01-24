В Красноярске задержали участницу аферы с похищением подростка

С заявлением о пропаже 14-летнего мальчика обратился в полицию накануне его отец. Он получил сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 350 тысяч долларов, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это условие. В пятницу школьника нашли вместе с девушкой на арендованной квартире примерно в 18 километрах от дома.