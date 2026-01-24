Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске задержали участницу аферы с похищением подростка
08:28 24.01.2026 (обновлено: 12:42 24.01.2026)
В Красноярске задержали участницу аферы с похищением подростка
В Красноярске задержали участницу аферы с похищением подростка
2026-01-24T08:28:00+03:00
2026-01-24T12:42:00+03:00
В Красноярске задержали участницу аферы с похищением подростка

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Красноярске задержали участницу аферы с похищением подростка, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
"Девушка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения", — заявили в ведомстве.

Найденный в Красноярске подросток рассказал, чем ему угрожали мошенники
23 января, 17:40
Следствие выяснило, что фигурантка, действуя сообща с мошенниками, прилетела в Красноярск и пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и похитили три миллиона рублей. Школьник и участница аферы не были знакомы. Вечером того же дня она передала деньги злоумышленникам, оставив часть суммы себе. Затем девушка и подросток отправились в арендованную квартиру и ждали дальнейших указаний.
Против 18-летней жительницы Сургута возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору. Меру пресечения ей изберут в воскресенье. Также идет поиск других причастных к преступлению.
С заявлением о пропаже 14-летнего мальчика обратился в полицию накануне его отец. Он получил сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 350 тысяч долларов, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это условие. В пятницу школьника нашли вместе с девушкой на арендованной квартире примерно в 18 километрах от дома.
Отец подростка пообещал, что не станет наказывать сына, а будет заново выстраивать с ним отношения. Бизнесмен не связывает случившееся с работой — конфликтов с партнерами у него нет. Расследование продолжается.
В Красноярске нашли девочку, пропавшую в один день с сыном бизнесмена
23 января, 11:46
 
