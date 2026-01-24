https://ria.ru/20260124/deptrans-2070047994.html
Дептранс Москвы призвал водителей к внимательности из-за непогоды
Дептранс Москвы призвал водителей к внимательности из-за непогоды - РИА Новости, 24.01.2026
Дептранс Москвы призвал водителей к внимательности из-за непогоды
Столичный департамент транспорта рекомендовал водителям быть внимательнее за рулем в связи с туманом в Москве. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T11:24:00+03:00
2026-01-24T11:24:00+03:00
2026-01-24T11:24:00+03:00
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138293/06/1382930657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be80ab88812767998de8e97d0b481f09.jpg
https://ria.ru/20260124/sinoptiki-2070039525.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138293/06/1382930657_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b4ca398cd15fd615543757cac37d5b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
Дептранс Москвы призвал водителей к внимательности из-за непогоды
Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательнее за рулем из-за тумана