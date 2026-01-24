Рейтинг@Mail.ru
Дептранс Москвы призвал водителей к внимательности из-за непогоды - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/deptrans-2070047994.html
Дептранс Москвы призвал водителей к внимательности из-за непогоды
Дептранс Москвы призвал водителей к внимательности из-за непогоды - РИА Новости, 24.01.2026
Дептранс Москвы призвал водителей к внимательности из-за непогоды
Столичный департамент транспорта рекомендовал водителям быть внимательнее за рулем в связи с туманом в Москве. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T11:24:00+03:00
2026-01-24T11:24:00+03:00
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138293/06/1382930657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be80ab88812767998de8e97d0b481f09.jpg
https://ria.ru/20260124/sinoptiki-2070039525.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138293/06/1382930657_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b4ca398cd15fd615543757cac37d5b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
Дептранс Москвы призвал водителей к внимательности из-за непогоды

Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательнее за рулем из-за тумана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Столичный департамент транспорта рекомендовал водителям быть внимательнее за рулем в связи с туманом в Москве.
"По данным МЧС, в ближайшие часы в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 метров. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В департаменте также предостерегли от использования телефона во время движения.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Вчера, 10:05
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала