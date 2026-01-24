Рейтинг@Mail.ru
СМИ: делегации на встрече в Абу-Даби были настроены на поиск решений
24.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 24.01.2026
СМИ: делегации на встрече в Абу-Даби были настроены на поиск решений
Делегации России и Украины во время переговоров в Абу-Даби были настроены на поиск решений, удалось дойти до обсуждения мельчайших деталей
специальная военная операция на украине
россия
украина
абу-даби
2026
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Абу-Даби
СМИ: делегации на встрече в Абу-Даби были настроены на поиск решений

Reuters: РФ и Украина на переговорах в Абу-Даби были настроены на поиск решений

Вид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Делегации России и Украины во время переговоров в Абу-Даби были настроены на поиск решений, удалось дойти до обсуждения мельчайших деталей, передает в субботу агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
"Мы наблюдали большое уважение между сторонами на переговорах, потому что они действительно были настроены на поиск решений… Мы дошли до мельчайших деталей и в следующее воскресенье состоится еще одна встреча … на которой, будем надеяться, мы доведем сделку до окончательного завершения", - приводит агентство слова чиновника.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Стало известно, где прошли переговоры по Украине в Абу-Даби
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Абу-Даби
 
 
