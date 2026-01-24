https://ria.ru/20260124/delegatsija-2070109713.html
СМИ: делегации на встрече в Абу-Даби были настроены на поиск решений
СМИ: делегации на встрече в Абу-Даби были настроены на поиск решений - РИА Новости, 24.01.2026
СМИ: делегации на встрече в Абу-Даби были настроены на поиск решений
Делегации России и Украины во время переговоров в Абу-Даби были настроены на поиск решений, удалось дойти до обсуждения мельчайших деталей, передает в субботу... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T21:46:00+03:00
2026-01-24T21:46:00+03:00
2026-01-24T21:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
абу-даби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0a06e2bf6074aa5d1b956c065a23c48.jpg
https://ria.ru/20260124/abu-dabi-2070091242.html
россия
украина
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a54085b65c372e8e2b213837dbc47370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, абу-даби
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Абу-Даби
СМИ: делегации на встрече в Абу-Даби были настроены на поиск решений
Reuters: РФ и Украина на переговорах в Абу-Даби были настроены на поиск решений