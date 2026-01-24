Рейтинг@Mail.ru
"В самой жесткой форме". В Польше дерзко высказались о Зеленском
22:53 24.01.2026
"В самой жесткой форме". В Польше дерзко высказались о Зеленском
"В самой жесткой форме". В Польше дерзко высказались о Зеленском - РИА Новости, 24.01.2026
"В самой жесткой форме". В Польше дерзко высказались о Зеленском
Владимир Зеленский в Давосе принял на себя роль "проповедника демократии", критикуя Запад, но при этом не сказал ни слова о проблемах собственной страны,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T22:53:00+03:00
2026-01-24T22:53:00+03:00
"В самой жесткой форме". В Польше дерзко высказались о Зеленском

Миллер: Зеленский критикует Запад, не говоря ни слова о собственной стране

© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в Давосе принял на себя роль "проповедника демократии", критикуя Запад, но при этом не сказал ни слова о проблемах собственной страны, погрязшей в коррупции, заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.
"Еще более резким диссонансом это звучит в контексте армии. Официальный нарратив говорит о героизме и решимости. Реальность — о массовых дезертирствах, кадровом голоде и драматическом кризисе морального духа. К этому добавляется принудительная мобилизация в самой жестокой форме: похищения мужчин с улиц, насильственные призывы, полицейские облавы", — отметил он.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Уходи прочь". На Западе обратились к Зеленскому с тяжелым признанием
Вчера, 21:23
"В такой ситуации морализаторский тон в адрес Запада звучит не как призыв, а как упрек без попытки самоанализа", — заявил Миллер.
Политик отметил, что Зеленский продолжает просить все больше оружия, но не говорит правду о состоянии собственного государства, из-за его создается впечатление, что Запад должен финансировать не только его войну, но и молчание.
"Давос — идеальная сцена для такого театра. И, возможно, именно поэтому это выступление было столь критичным по отношению к Западу. Ведь легче поучать мир, чем сказать ему правду о самом себе", — заключил Миллер.
Зеленский во время выступления в Давосе 22 января попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости Старого света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Выходка Зеленского в Давосе вызвала возмущение на Западе
Вчера, 16:56
 
