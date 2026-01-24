"В самой жесткой форме". В Польше дерзко высказались о Зеленском

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в Давосе принял на себя роль "проповедника демократии", критикуя Запад, но при этом не сказал ни слова о проблемах собственной страны, погрязшей в коррупции, заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.
"Еще более резким диссонансом это звучит в контексте армии. Официальный нарратив говорит о героизме и решимости. Реальность — о массовых дезертирствах, кадровом голоде и драматическом кризисе морального духа. К этому добавляется принудительная мобилизация в самой жестокой форме: похищения мужчин с улиц, насильственные призывы, полицейские облавы", — отметил он.
"В такой ситуации морализаторский тон в адрес Запада звучит не как призыв, а как упрек без попытки самоанализа", — заявил Миллер.
Политик отметил, что Зеленский продолжает просить все больше оружия, но не говорит правду о состоянии собственного государства, из-за его создается впечатление, что Запад должен финансировать не только его войну, но и молчание.
"Давос — идеальная сцена для такого театра. И, возможно, именно поэтому это выступление было столь критичным по отношению к Западу. Ведь легче поучать мир, чем сказать ему правду о самом себе", — заключил Миллер.