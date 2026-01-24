МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дания обратилась к НАТО за поддержкой в вопросе Арктики, сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен.
"Мы попросили НАТО уделить приоритетное внимание Арктическому региону и получили поддержку в этом вопросе. Теперь мы будем дальше обсуждать, как именно это будет выглядеть", — привел ее слова телеканал TV2.
Это заявление прозвучало на фоне обсуждения дальнейшей судьбы Гренландии. В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте была заложена основа будущего соглашения по острову.
По данным CNN, стороны условились, что потенциальная сделка будет включать усиление роли альянса на острове, расширение доступа Штатов к его ресурсам, а также запрет для Гренландии принимать инвестиции из России и Китая. Со своей стороны, портал Axios пишет, что проект не подразумевает передачу США суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение там системы ПРО "Золотой купол".
Ситуация вокруг Гренландии
В среду, выступая на ВЭФ в Давосе, глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении острова и отметил, что не хочет и не будет применять силу. Он также заявил, что США поступили глупо, "отдав" его Дании после Второй мировой войны.
Трамп утверждает, что в случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты" и Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе, но переговоры по этой теме продолжаются.
