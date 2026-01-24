Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Дамаск изучает варианты действий после прекращения срока перемирия
21:31 24.01.2026
СМИ: Дамаск изучает варианты действий после прекращения срока перемирия
Правительство Сирии рассматривает варианты дальнейших действий после прекращения срока перемирия с курдскими формированиями на северо-востоке страны
СМИ: Дамаск изучает варианты действий после прекращения срока перемирия

БЕЙРУТ, 24 янв - РИА Новости. Правительство Сирии рассматривает варианты дальнейших действий после прекращения срока перемирия с курдскими формированиями на северо-востоке страны, передает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на правительственный источник.
"Перемирие с СДС (Сирийскими демократическими силами - ред.) закончилось и правительство изучает дальнейшие действия", - приводит агентство слова источника.
Канцелярия президента Сирии во вторник заявили, что Дамаск и командование курдских формирований достигли взаимопонимания о будущем провинции Эль-Хасаке, которая находится на сегодняшний день под контролем курдской автономной администрации. В рамках нового соглашения министерство обороны Сирии заявило о полном прекращении огня сроком на четыре дня, руководство СДС поддержало данные заявления.
