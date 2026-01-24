https://ria.ru/20260124/chuguev-2070114868.html
В Чугуеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Чугуеве в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.01.2026
