Число пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку возросло до четырех

Последствия удара дрона по автомобилю в Запорожской области
Четыре человека пострадали в Запорожской области из-за ударов дронов ВСУ по гражданским машинам. Один из дронов ударил по машине скорой помощи – чудом обошлось без пострадавших.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ по гражданским машинам в Васильевском муниципальном округе Запорожской области возросло до четырех, сообщила РИА Новости глава Васильевского округа области Наталья Романиченко.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий
заявил, что украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили в Васильевском муниципальном округе, ранены двое мужчин и подросток.
"Число пострадавших результате атак БПЛА по машинам возросло до четырех", - сказала Романиченко.
По ее словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По словам Романиченко, вероятность новых атак беспилотников сохраняется.
"Очень большая активность сегодня", - подчеркнула она.