Число пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку возросло до четырех

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ по гражданским машинам в Васильевском муниципальном округе Запорожской области возросло до четырех, сообщила РИА Новости глава Васильевского округа области Наталья Романиченко.

Ранее губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили в Васильевском муниципальном округе, ранены двое мужчин и подросток.

"Число пострадавших результате атак БПЛА по машинам возросло до четырех", - сказала Романиченко.

По ее словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По словам Романиченко, вероятность новых атак беспилотников сохраняется.