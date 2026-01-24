Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку возросло до четырех
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 24.01.2026 (обновлено: 18:38 24.01.2026)
Число пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку возросло до четырех
Число пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку возросло до четырех
Число пострадавших при атаке ВСУ по гражданским машинам в Васильевском муниципальном округе Запорожской области возросло до четырех, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 24.01.2026
Последствия удара дрона по автомобилю в Запорожской области
Четыре человека пострадали в Запорожской области из-за ударов дронов ВСУ по гражданским машинам. Один из дронов ударил по машине скорой помощи – чудом обошлось без пострадавших.
2026-01-24T17:32
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку возросло до четырех

Число пострадавших при атаке ВСУ на машины в Васильевке возросло до четырех

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Число пострадавших при атаке ВСУ по гражданским машинам в Васильевском муниципальном округе Запорожской области возросло до четырех, сообщила РИА Новости глава Васильевского округа области Наталья Романиченко.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили в Васильевском муниципальном округе, ранены двое мужчин и подросток.
"Число пострадавших результате атак БПЛА по машинам возросло до четырех", - сказала Романиченко.
По ее словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По словам Романиченко, вероятность новых атак беспилотников сохраняется.
"Очень большая активность сегодня", - подчеркнула она.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
