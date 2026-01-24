СК завершил следствие по делу командующего силами БПЛА ВСУ Бровди

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела против командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, причастного к гибели военкора Анны Прокофьевой, ему заочно предъявлено обвинение в совершении теракта, устанавливаются иные причастные лица, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), в результате которого погибла журналист Первого канала Анна Прокофьева... Устанавливаются иные лица, причастные к этому преступлению", - говорится в сообщении.
Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
27 марта 2025, 07:41
Следствием установлено, что командир 414-ой бригады беспилотных систем ВСУ (на начало 2025 года) отдал приказ о дистанционном минировании автодорог и открытых участков местности Курской и Белгородской областей. При этом фигурант знал, что эти дороги используются мирными жителями.
В ведомстве уточнили, что автомобиль "УАЗ", в котором находились представители съемочной группы, следовал 26 марта 2025 года по автодороге в семи километрах от села Забужевка Курской области. На одном из участков произошел подрыв взрывного устройства, заложенного украинскими военными по приказу Бровди. В результате этого военкор Анна Прокофьева скончалась от полученных ранений, а оператор и сопровождавшие их лица получили ранения различной степени тяжести.
«
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд", - добавили в СК РФ.
В пресс-службе Первого канала 26 марта 2025 года сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, а находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен.
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военкоров
15 декабря 2025, 05:52