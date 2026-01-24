Рейтинг@Mail.ru
СК завершил следствие по делу командующего силами БПЛА ВСУ Бровди
09:23 24.01.2026
СК завершил следствие по делу командующего силами БПЛА ВСУ Бровди
СК завершил следствие по делу командующего силами БПЛА ВСУ Бровди
СК завершил следствие по делу командующего силами БПЛА ВСУ Бровди

Роберт Бровди
Роберт Бровди
Роберт Бровди
Роберт Бровди. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела против командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, причастного к гибели военкора Анны Прокофьевой, ему заочно предъявлено обвинение в совершении теракта, устанавливаются иные причастные лица, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), в результате которого погибла журналист Первого канала Анна Прокофьева... Устанавливаются иные лица, причастные к этому преступлению", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что командир 414-ой бригады беспилотных систем ВСУ (на начало 2025 года) отдал приказ о дистанционном минировании автодорог и открытых участков местности Курской и Белгородской областей. При этом фигурант знал, что эти дороги используются мирными жителями.
В ведомстве уточнили, что автомобиль "УАЗ", в котором находились представители съемочной группы, следовал 26 марта 2025 года по автодороге в семи километрах от села Забужевка Курской области. На одном из участков произошел подрыв взрывного устройства, заложенного украинскими военными по приказу Бровди. В результате этого военкор Анна Прокофьева скончалась от полученных ранений, а оператор и сопровождавшие их лица получили ранения различной степени тяжести.
«
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд", - добавили в СК РФ.
В пресс-службе Первого канала 26 марта 2025 года сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, а находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен.
