В Запорожской области при атаке БПЛА пострадали трое мирных жителей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 24.01.2026 (обновлено: 18:37 24.01.2026)
В Запорожской области при атаке БПЛА пострадали трое мирных жителей
В Запорожской области при атаке БПЛА пострадали трое мирных жителей
Глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко призвала население не покидать дома и держаться вблизи укрытий. РИА Новости, 24.01.2026
2026
Последствия удара дрона по автомобилю в Запорожской области
Четыре человека пострадали в Запорожской области из-за ударов дронов ВСУ по гражданским машинам. Один из дронов ударил по машине скорой помощи – чудом обошлось без пострадавших.
запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области при атаке БПЛА пострадали трое мирных жителей

Балицкий: при атаке БПЛА на авто в Запорожской области пострадали трое человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко призвала население не покидать дома и держаться вблизи укрытий.
"Дорогие жители, прошу всех воздержатся от любых перемещений. Противник сегодня, 24 января, усердно воюет с гражданским населением! Прошу, не покидайте свои дома и держитесь вблизи укрытий", - написала Романиченко в своем Telegram-канале.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также заявил, что украинские БПЛА атаковали гражданские автомобили в Васильевском муниципальном округе, ранены двое мужчин и подросток.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Штурмовиков ВСУ обрекли на смерть в Запорожской области, сообщил Рогов
20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
