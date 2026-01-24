https://ria.ru/20260124/bpla-2070083422.html
В Запорожской области при атаке БПЛА пострадали трое мирных жителей
Глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко призвала население не покидать дома и держаться вблизи укрытий. РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
запорожская область
Четыре человека пострадали в Запорожской области из-за ударов дронов ВСУ по гражданским машинам. Один из дронов ударил по машине скорой помощи – чудом обошлось без пострадавших.
запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
