18:50 24.01.2026
Умер последний министр оборонной промышленности СССР Борис Белоусов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
Умер последний министр оборонной промышленности СССР Борис Белоусов

Последний министр оборонной промышленности СССР Борис Белоусов умер в 91 год

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкБорис Белоусов
Борис Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Член Консультативного совета Минпромторга России Борис Белоусов, занимавший с 1989 по 1991 год должность министра оборонной промышленности СССР, умер на 92-м году жизни, сообщили в ведомстве.
"На 92-м году жизни скончался член Консультативного совета Минпромторга России Борис Михайлович Белоусов", - говорится в сообщении Минпромторга.
Белоусов прошел путь от старшего инженера до секретаря парткома Ижевского мотозавода, затем занимал должности заведующего отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома КПСС и директора Ижевского механического завода.
В 1980 году Белоусов стал заместителем министра оборонной промышленности СССР. Через семь лет он возглавил министерство машиностроения СССР, а с 1989 по 1991 год — министерство оборонной промышленности СССР.
В 1991 году был назначен президентом Корпорации оборонной промышленности "Металхим".
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
