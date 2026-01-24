https://ria.ru/20260124/belousov-2070097298.html
Умер последний министр оборонной промышленности СССР Борис Белоусов
Член Консультативного совета Минпромторга России Борис Белоусов, занимавший с 1989 по 1991 год должность министра оборонной промышленности СССР, умер на 92-м... РИА Новости, 24.01.2026
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
