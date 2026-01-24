https://ria.ru/20260124/belgorod-2070112844.html
Украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду
Украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду - РИА Новости, 24.01.2026
Украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду
Белгород подвергся самому массированному обстрелу, предположительно, из HIMARS, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T22:46:00+03:00
2026-01-24T22:46:00+03:00
2026-01-24T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
родион мирошник
херсонская область
абу-даби
происшествия
белгород
херсонская область
абу-даби
Украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду
Гладков: Белгород подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ