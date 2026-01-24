Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 24.01.2026 (обновлено: 23:58 24.01.2026)
Украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду
Украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду - РИА Новости, 24.01.2026
Украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду
Белгород подвергся самому массированному обстрелу, предположительно, из HIMARS, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.01.2026
Гладков: Белгород подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ

Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Белгород подвергся самому массированному обстрелу, предположительно, из HIMARS, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Предварительно, пострадавших нет. Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места", — написал он в Telegram-канале.

Красноармейск
Международный трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске
21 января, 17:00
В результате обстрела загорелась хозпостройка, также после падения обломков в одном из дворов города вспыхнул пожар.
Комментируя произошедшее, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский создает соответствующий фон переговорам в Абу-Даби.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Зеленскому сообщили плохие новости на фоне переговоров в Абу-Даби
23 января, 16:57
Ранее сегодня киевские боевики атаковали скорую, направлявшуюся к тяжелобольному пациенту, в Херсонской области. Вся бригада из трех человек погибла.
"Утром мы увидели истинную позицию киевского режима — то, чего они по-настоящему желают и к чему готовы", — написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
В этот же день в ОАЭ завершились двухдневные переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, нацеленные на урегулирование украинского конфликта. Они проходили в закрытом формате и касались, в частности, нерешенных вопросов мирного плана США.
Изображение сгенерировано ИИ
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
