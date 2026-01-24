Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии мошенники вымогают деньги, выдавая себя за короля - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/belgija-2070092517.html
В Бельгии мошенники вымогают деньги, выдавая себя за короля
В Бельгии мошенники вымогают деньги, выдавая себя за короля - РИА Новости, 24.01.2026
В Бельгии мошенники вымогают деньги, выдавая себя за короля
Мошенники в Бельгии, выдающие себя за короля бельгийцев Филиппа, занимаются вымогательством денег у членов королевской семьи, высокопоставленных представителей... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T18:08:00+03:00
2026-01-24T18:08:00+03:00
бельгия
филипп (король бельгии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903297674_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_c56990e6d95cd5a915b959982fe681d0.jpg
https://ria.ru/20251104/dannye--2052732456.html
https://ria.ru/20260121/moshenniki-2069198494.html
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903297674_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_3ce79ec6ddaa7a890f15bf4e300839f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бельгия, филипп (король бельгии), в мире
Бельгия, Филипп (король Бельгии), В мире
В Бельгии мошенники вымогают деньги, выдавая себя за короля

В Бельгии мошенники выдают себя за короля и вымогают деньги членов его семьи

© AP Photo / Martin MeissnerБельгийская полиция
Бельгийская полиция - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Мошенники в Бельгии, выдающие себя за короля бельгийцев Филиппа, занимаются вымогательством денег у членов королевской семьи, высокопоставленных представителей иностранных государств и бизнесменов, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.
"(Через использование – ред.) электронных писем, телефонных звонков и даже видео, созданных с помощью искусственного интеллекта … мошенники выдают себя за короля бельгийцев Филиппа чтобы вымогать деньги у иностранных высокопоставленных лиц и бизнесменов. Жертвы тщательно отбираются с учетом их потенциальных связей с бельгийской королевской семьей", - говорится в материале.
Бельгийский полицейский - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов
4 ноября 2025, 09:49
С начала 2025 года неизвестные мошенники использовали электронную почту, телефонные звонки и даже мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), чтобы выдавать себя либо за самого бельгийского монарха, либо за главу администрации короля Венсана Уссио, либо за главу бельгийской военной разведки (SGRS) генерал-майора Стефана Дютрона. Тогда мошенники собирали деньги якобы на выкуп бельгийских журналистов, якобы удерживаемых в Сирии, и связывались в основном с иностранными представителями и состоятельными бельгийскими семьями, близкими к королевской. При этом большинство их потенциальных жертв быстро поняли обман, и лишь в одном случае злоумышленникам все же перевели деньги, уточняет Франс Пресс.
В январе 2026 года бельгийские правоохранители зафиксировали новую волну активности мошенников, выдающих себя за короля и его приближенных. На сей раз злоумышленники связывались преимущественно с бельгийскими бизнесменами и предлагали им ссылку на некое "видеособеседование", на котором якобы присутствовал монарх. Бельгийские правоохранители, считают, что изображения этого "собеседования" с королем на самом деле являются видео, сгенерированными искусственным интеллектом, говорится в материале.
После "видеособеседования с монархом" некоторым бизнесменам также приходили поддельные приглашения на несуществующий гала-ужин с просьбой сделать пожертвование или даже выступить в роли спонсора этого мероприятия, которое на самом деле никто не организовывал, сообщает AFP.
По итогам этих инцидентов правоохранители начали расследование, которое ведут прокуратура Бельгии и специализированные службы федеральной полиции, уточняет Франс Пресс.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Мошенники стали предлагать россиянам заработать на пампинге криптовалют
21 января, 03:06
 
БельгияФилипп (король Бельгии)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала