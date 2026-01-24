Судью, освободившую напавших на депутата, хотят привлечь к ответственности

САМАРА, 24 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности самарской судьи, которая в декабре 2025 года освободила от наказания фигурантов уголовного дела о нападении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил первому заместителю председателя СК России подготовить обращение в дисциплинарную коллегию ВС РФ о привлечении к ответственности судьи", - сообщили в СК РФ.
В ведомстве отметили, что в публичном пространстве "широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной Думы РФ".
Следователи регионального СУСК России при предварительном следствии квалифицировали действия нападавших как покушение на убийство (часть 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение, говорится в сообщении СК РФ.
В конце декабря 2025 года Промышленный районный суд Самары оправдал троих обвиняемых, в том числе несовершеннолетнего, по уголовному делу о покушении на депутата ГД Матвеева. Фигурантов освободили от наказания по статьям о причинении среднего и легкого вреда здоровью, учитывая истекшие сроки давности и сроки содержания под стражей.
Конфликт случился в июле 2024 года, когда один из фигурантов сначала ударил водителя маршрутки. Когда он с друзьями попытался скрыться, их догнали двое свидетелей конфликта, и обвиняемые начали драку. Находившиеся в том же месте Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия напавших. В ответ обвиняемые нанесли мужчинам несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.
