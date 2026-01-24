Рейтинг@Mail.ru
Судью, освободившую напавших на депутата, хотят привлечь к ответственности - РИА Новости, 25.01.2026
14:36 24.01.2026 (обновлено: 01:33 25.01.2026)
Судью, освободившую напавших на депутата, хотят привлечь к ответственности
происшествия
россия
самарская область
самара
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, самарская область, самара, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Самара, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Судью, освободившую напавших на депутата, хотят привлечь к ответственности

СК планирует наказать судью из-за решения по делу о покушении на депутата

САМАРА, 24 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности самарской судьи, которая в декабре 2025 года освободила от наказания фигурантов уголовного дела о нападении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил первому заместителю председателя СК России подготовить обращение в дисциплинарную коллегию ВС РФ о привлечении к ответственности судьи", - сообщили в СК РФ.
В ведомстве отметили, что в публичном пространстве "широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной Думы РФ".
Следователи регионального СУСК России при предварительном следствии квалифицировали действия нападавших как покушение на убийство (часть 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение, говорится в сообщении СК РФ.
В конце декабря 2025 года Промышленный районный суд Самары оправдал троих обвиняемых, в том числе несовершеннолетнего, по уголовному делу о покушении на депутата ГД Матвеева. Фигурантов освободили от наказания по статьям о причинении среднего и легкого вреда здоровью, учитывая истекшие сроки давности и сроки содержания под стражей.
Конфликт случился в июле 2024 года, когда один из фигурантов сначала ударил водителя маршрутки. Когда он с друзьями попытался скрыться, их догнали двое свидетелей конфликта, и обвиняемые начали драку. Находившиеся в том же месте Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия напавших. В ответ обвиняемые нанесли мужчинам несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.
