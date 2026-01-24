Судью, освободившую напавших на депутата, хотят привлечь к ответственности

Конфликт случился в июле 2024 года, когда один из фигурантов сначала ударил водителя маршрутки. Когда он с друзьями попытался скрыться, их догнали двое свидетелей конфликта, и обвиняемые начали драку. Находившиеся в том же месте Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия напавших. В ответ обвиняемые нанесли мужчинам несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.