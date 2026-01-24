Рейтинг@Mail.ru
Премьера Чехии Бабиша переизбрали председателем движения ANO
18:35 24.01.2026
Премьера Чехии Бабиша переизбрали председателем движения ANO
Премьера Чехии Бабиша переизбрали председателем движения ANO - РИА Новости, 24.01.2026
Премьера Чехии Бабиша переизбрали председателем движения ANO
Чешский премьер Андрей Бабиш в субботу на съезде правящего движения ANO ("Акция недовольных граждан") в Праге вновь избран его председателем, за его кандидатуру РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T18:35:00+03:00
2026-01-24T18:35:00+03:00
в мире, чехия, прага, андрей бабиш
В мире, Чехия, Прага, Андрей Бабиш
Премьера Чехии Бабиша переизбрали председателем движения ANO

Премьера Чехии Бабиша переизбрали председателем правящего движения ANO

© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 24 янв – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш в субботу на съезде правящего движения ANO ("Акция недовольных граждан") в Праге вновь избран его председателем, за его кандидатуру проголосовали 196 делегатов из 209, сообщило агентство ЧТК.
"Подавляющее большинство участников отчетно-выборного съезда правящего в Чехии движения ANO высказалось за переизбрание на посту председателя премьера Андрея Бабиша. Из 209 делегатов его кандидатуру поддержали 196 человек, двое выступили против и 11 делегатов воздержались. Бабиш непрерывно возглавляет ANO с момента основания движения в 2012 году. Первым заместителем председателя движения вновь избран вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек", - говорится в сообщении.
В своем выступлении на съезде Бабиш напомнил об уверенной победе движения на парламентских выборах в октябре 2025 года, по итогам которых ANO вместе с двумя меньшими движениями, SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты" составило правящую коалицию и образовало коалиционное правительство.
"Чтобы не потерять поддержку избирателей, не дать им повода для того, чтобы разочароваться в нас, мы должны приложить все силы для того, чтобы выполнить их наказы, прежде всего, в социально-экономической сфере", - подчеркнул Бабиш.
Премьер также выступил с предложением выдвинуть от движения ANO кандидата на пост президента республики. Чтобы этот кандидат получил максимально широкую поддержку, он не должен обязательно быть членом ANO. "Это может быть разделяющий наши взгляды известный общественный деятель или деятель культуры, литературы, искусства, науки", - сказал Бабиш.
Очередные выборы президента Чехии должны состояться в январе 2028 года. Предыдущие выборы выиграл Петр Павел, победивший во втором туре Бабиша. В пятницу Павел, выступая на встрече с общественностью в Оломоуцком крае на востоке страны, заявил, что не исключает своего повторного выдвижения кандидатом на пост главы государства. Выборы президента Чехии с 2013 года проходят путем прямого голосования избирателей.
