Канцлер Австрии высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС

"Украина имеет перспективу членства в Европейском союзе так же, как и государства Западных Балкан. Я не являюсь сторонником "быстрой дорожки": критерии вступления должны быть выполнены", - сказал Штокер в интервью швейцарской ежедневной газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).