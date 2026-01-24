Рейтинг@Mail.ru
Канцлер Австрии высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС
00:20 24.01.2026 (обновлено: 00:25 24.01.2026)
Канцлер Австрии высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС
Канцлер Австрии высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 24.01.2026
Канцлер Австрии высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС
Канцлер Австрии Кристиан Штокер высказался против "быстрой дорожки" для вступления Украины в ЕС. РИА Новости, 24.01.2026
Канцлер Австрии высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС

Канцлер Австрии Штокер: критерии вступления Украины в ЕС должны быть выполнены

© AP Photo / Denes ErdosКанцлер Австрии Кристиан Штокер
Канцлер Австрии Кристиан Штокер - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Канцлер Австрии Кристиан Штокер. Архивное фото
ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер высказался против "быстрой дорожки" для вступления Украины в ЕС.
"Украина имеет перспективу членства в Европейском союзе так же, как и государства Западных Балкан. Я не являюсь сторонником "быстрой дорожки": критерии вступления должны быть выполнены", - сказал Штокер в интервью швейцарской ежедневной газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
США и ЕС хотят привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление Украины
Вчера, 19:27
По мнению канцлера, условия должны быть одинаковыми для всех.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Венгрия не одобрит вступление Украины в ЕС ближайшие 100 лет, заявил Орбан
Вчера, 14:16
 
