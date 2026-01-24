Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае после схода грузовых вагонов возбудили уголовное дело
03:24 24.01.2026
В Хабаровском крае после схода грузовых вагонов возбудили уголовное дело
В Хабаровском крае после схода грузовых вагонов возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.01.2026
В Хабаровском крае после схода грузовых вагонов возбудили уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения возбуждено в Хабаровском крае после схода 20 вагонов грузового поезда с углем, сообщает Восточное... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T03:24:00+03:00
2026-01-24T03:24:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная железная дорога
россия
хабаровский край
приморский край
происшествия, россия, хабаровский край, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная железная дорога
В Хабаровском крае после схода грузовых вагонов возбудили уголовное дело

В Хабаровском крае после схода 20 вагонов с углем возбудили уголовное дело

ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения возбуждено в Хабаровском крае после схода 20 вагонов грузового поезда с углем, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
"Сегодня на станции Корфовская (поселок Корфовский) Дальневосточной железной дороги произошел сход 20 вагонов с углем с последующим опрокидыванием. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что движение поездов приостановлено в обоих направлениях.
Сообщается также о нанесенном ущербе на сумму более миллиона рублей. Пострадавших нет.
По данным Дальневосточной прокуратуры, ЧП произошло в субботу утром. Состав с углем следовал на станцию Находка-Восточная в Приморский край.
Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию пути в нормативном состоянии.
ПроисшествияРоссияХабаровский крайПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная железная дорога
 
 
