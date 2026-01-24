В Хабаровском крае после схода грузовых вагонов возбудили уголовное дело

ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения возбуждено в Хабаровском крае после схода 20 вагонов грузового поезда с углем, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

"Сегодня на станции Корфовская (поселок Корфовский) Дальневосточной железной дороги произошел сход 20 вагонов с углем с последующим опрокидыванием. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)", - сообщает ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что движение поездов приостановлено в обоих направлениях.

Сообщается также о нанесенном ущербе на сумму более миллиона рублей. Пострадавших нет.

По данным Дальневосточной прокуратуры, ЧП произошло в субботу утром. Состав с углем следовал на станцию Находка-Восточная в Приморский край