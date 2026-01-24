https://ria.ru/20260124/avariya-2070008457.html
В Хабаровском крае после схода грузовых вагонов возбудили уголовное дело
В Хабаровском крае после схода грузовых вагонов возбудили уголовное дело
ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения возбуждено в Хабаровском крае после схода 20 вагонов грузового поезда с углем, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
"Сегодня на станции Корфовская (поселок Корфовский) Дальневосточной железной дороги
произошел сход 20 вагонов с углем с последующим опрокидыванием. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ
(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что движение поездов приостановлено в обоих направлениях.
Сообщается также о нанесенном ущербе на сумму более миллиона рублей. Пострадавших нет.
По данным Дальневосточной прокуратуры, ЧП произошло в субботу утром. Состав с углем следовал на станцию Находка-Восточная в Приморский край
.
Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию пути в нормативном состоянии.