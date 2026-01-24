Рейтинг@Mail.ru
02:32 24.01.2026
В Мурманской области завели дело после частичного отключения света
Уголовное дело заведено после частичного отключения света из-за скачка напряжения на фоне непогоды в Мурманской области, сообщает региональное СУ СК России. РИА Новости, 24.01.2026
происшествия, мурманск, североморск, мурманская область, андрей чибис, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманск, Североморск, Мурманская область, Андрей Чибис, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мурманской области завели дело после частичного отключения света

Вид на жилые кварталы города Мурманска
Вид на жилые кварталы города Мурманска. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело заведено после частичного отключения света из-за скачка напряжения на фоне непогоды в Мурманской области, сообщает региональное СУ СК России.
В пятницу мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. Такая же ситуация возникла в Североморске. К отключениям привело образование льда и изморози на линиях электропередачи, пояснил Лебедев. Специалисты выехали для восстановительных работ сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении. Позднее губернатор Андрей Чибис сообщил, что в Мурманской области ввели режим повышенной готовности.
"Отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления дело по факту массового отключения энергопотребителей в Мурманске и ЗАТО Североморск возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, 23 января в результате не принятых своевременно должностными лицами сетевой организации мер по содержанию линий электропередачи в надлежащем состоянии, а также непринятия срочных мер по реагированию на аварийные отключения, произошло критическое падение напряжения и массовое отключение энергопотребителей в Мурманске и населенных пунктах ЗАТО Североморск, в том числе на объектах критической инфраструктуры.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности
