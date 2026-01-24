В Мурманской области завели дело после частичного отключения света

По предварительным данным, 23 января в результате не принятых своевременно должностными лицами сетевой организации мер по содержанию линий электропередачи в надлежащем состоянии, а также непринятия срочных мер по реагированию на аварийные отключения, произошло критическое падение напряжения и массовое отключение энергопотребителей в Мурманске и населенных пунктах ЗАТО Североморск, в том числе на объектах критической инфраструктуры.