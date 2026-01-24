В Херсонской области ВСУ атаковали машину с медиками, ехавшими к больному

«

"Ранним утром на въезде в Голую Пристань враг атаковал медицинский автомобиль Алешковской больницы. Бригада из трёх человек пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой", — написал он в Telegram-канале.