В Херсонской области ВСУ атаковали машину с медиками, ехавшими к больному
10:40 24.01.2026 (обновлено: 12:23 24.01.2026)
В Херсонской области ВСУ атаковали машину с медиками, ехавшими к больному
ВСУ атаковали машину с медиками, ехавшими тяжелобольному пациенту в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.01.2026
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ВСУ атаковали машину с медиками, ехавшими тяжелобольному пациенту в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Ранним утром на въезде в Голую Пристань враг атаковал медицинский автомобиль Алешковской больницы. Бригада из трёх человек пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой", — написал он в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что судьба медиков неизвестна, однако следов их гибели или ранений на месте не нашли. Сальдо выразил надежду, что члены бригады где-то укрылись, но добавил, что связи с ними нет. Поиски осложнены тяжелой обстановкой в воздухе, сказал он.
