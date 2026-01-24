https://ria.ru/20260124/ataka-2070043707.html
В Херсонской области ВСУ атаковали машину с медиками, ехавшими к больному
ВСУ атаковали машину с медиками, ехавшими тяжелобольному пациенту в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T10:40:00+03:00
2026-01-24T10:40:00+03:00
2026-01-24T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
херсонская область
