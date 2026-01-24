https://ria.ru/20260124/ataka-2070020049.html
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости, 24.01.2026
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область
БПЛА уничтожили в ростовских Каменске-Шахтинском и Донецке, а также в Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах области, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T06:22:00+03:00
2026-01-24T06:22:00+03:00
2026-01-24T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
каменск-шахтинский
донецк
чертковский район
юрий слюсарь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
каменск-шахтинский
донецк
чертковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каменск-шахтинский, донецк, чертковский район, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Каменск-Шахтинский, Донецк, Чертковский район, Юрий Слюсарь , Безопасность
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область
Слюсарь: силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Ростовской области