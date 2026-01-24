Армянская церковь обвинила власти в давлении на священника храма

ЕРЕВАН, 24 янв - РИА Новости. Местные власти оказывают давление на священника храма села Воскетап Араратской области Армении, говорится в заявлении Масяцотнской епархии Армянской апостольской церкви.
"Поступила тревожная информация о том, что сегодня глава администрации села Воскетап (в 45 километрах от Еревана - ред.) и спонсор строительства церкви Святого Саака-Месропа (в Воскетапе - ред.) посетили храм и потребовали от духовного пастыря отца Арташеса освободить церковь. Они также сообщили, что вернутся, чтобы заменить замки на входных дверях церкви", - говорится в заявлении.
Отмечается, что подобные действия являются незаконным и недопустимым вмешательством во внутреннюю жизнь Армянской апостольской церкви и духовенства. В епархии призвали немедленно прекратить все шаги, препятствующие нормальной деятельности церкви Святого Саака-Месропа, и давление на священника. "В то же время сообщаем, что церковь построена на земельном участке, принадлежащем Первопрестольному Святому Эчмиадзину на правах собственности, и ни одно лицо или орган не вправе самовольно присвоить церковь или вмешиваться в ее деятельность", - говорится в заявлении.
Ранее портал судебной информации datalex.am сообщил, что поддержавший премьера Армении Никола Пашиняна архиепископ Геворг Сароян подал гражданский иск против ААЦ, требуя восстановления в должности главы Масяцотнской епархии ААЦ. Десятого января распоряжением католикоса всех армян Гарегина II Геворг Сароян был освобожден от должности правящего архиерея епархии. Основанием для решения послужили факты злоупотребления властью со стороны предстоятеля, неисполнения им своих обязанностей, а также оказание давления на духовенство.