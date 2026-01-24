Рейтинг@Mail.ru
В Албании полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/albaniya-2070115283.html
В Албании полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
В Албании полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов - РИА Новости, 24.01.2026
В Албании полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Албании применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые после митинга оппозиции вечером в субботу начали забрасывать... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T23:23:00+03:00
2026-01-24T23:23:00+03:00
в мире
албания
эди рама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754942332_237:0:2933:1516_1920x0_80_0_0_a263e3d1917d7ee6f990de2ea877bb2a.jpg
https://ria.ru/20260114/serbiya-2067921840.html
https://ria.ru/20251108/es-2053673113.html
албания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754942332_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_4eec6d7eda9f83eec0c782fad8a6db24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, албания, эди рама
В мире, Албания, Эди Рама
В Албании полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

В Албании полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Албании
Сотрудник полиции Албании - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудник полиции Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 24 янв – РИА Новости. Полиция Албании применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые после митинга оппозиции вечером в субботу начали забрасывать пиротехническими средствами офис премьера Эди Рамы.
Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) Албании провела в субботу близ офиса главы правительства акцию протеста, на которой в очередной раз обвинила правящую Социалистическую партию (СП) премьера в коррупции и призвала к отставке. Лидер ДП Сали Бериша обвинил СП в подтасовке итогов выборов 2025 года.
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Косово произошли новые нападения албанцев на сербов
14 января, 21:24
"Демонстранты затем начали бросать коктейли Молотова и пиротехнику к зданию офиса премьера. Полиция ответила слезоточивым газом и водометами, чтобы разогнать толпу. После столкновения протестующие отошли к зданию парламента", - передает портал Albanian daily news.
Депутаты ДП 18 декабря на заседании устроили беспорядки с применением пиротехники из-за коррупционного скандала с участием вице-премьера из СП Белинды Балуку.
Специальный суд по делам коррупции и оргпреступности в конце ноября одобрил запрос Специальной прокуратуры по делам коррупции (SPAK) об отстранении Балуку от должности вице-премьера в связи с расследованием коррупции при дорожном строительстве.
Несмотря на обвинения в коррупции, правящая с 2013 года в Албании Социалистическая партия премьера Эди Рамы на выборах 11 мая 2025 года получила свыше 52% поддержки и 83 мандата из 140 в парламенте, крупнейшая оппозиционная Демократическая партия - 50 мест. Остальные партии и движения отстали с большим отрывом, все они получили 1-3 мандата.
Эди Рама - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Албания рассчитывает вступить в ЕС к 2030 году
8 ноября 2025, 16:02
 
В миреАлбанияЭди Рама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала