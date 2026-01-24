В Албании полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

БЕЛГРАД, 24 янв – РИА Новости. Полиция Албании применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые после митинга оппозиции вечером в субботу начали забрасывать пиротехническими средствами офис премьера Эди Рамы.
Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) Албании провела в субботу близ офиса главы правительства акцию протеста, на которой в очередной раз обвинила правящую Социалистическую партию (СП) премьера в коррупции и призвала к отставке. Лидер ДП Сали Бериша обвинил СП в подтасовке итогов выборов 2025 года.
"Демонстранты затем начали бросать коктейли Молотова и пиротехнику к зданию офиса премьера. Полиция ответила слезоточивым газом и водометами, чтобы разогнать толпу. После столкновения протестующие отошли к зданию парламента", - передает портал Albanian daily news.
Депутаты ДП 18 декабря на заседании устроили беспорядки с применением пиротехники из-за коррупционного скандала с участием вице-премьера из СП Белинды Балуку.
Специальный суд по делам коррупции и оргпреступности в конце ноября одобрил запрос Специальной прокуратуры по делам коррупции (SPAK) об отстранении Балуку от должности вице-премьера в связи с расследованием коррупции при дорожном строительстве.
Несмотря на обвинения в коррупции, правящая с 2013 года в Албании Социалистическая партия премьера Эди Рамы на выборах 11 мая 2025 года получила свыше 52% поддержки и 83 мандата из 140 в парламенте, крупнейшая оппозиционная Демократическая партия - 50 мест. Остальные партии и движения отстали с большим отрывом, все они получили 1-3 мандата.
