Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане 61 человек погиб из-за зимних бурь и ледяных дождей - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/afganistan-2070071261.html
В Афганистане 61 человек погиб из-за зимних бурь и ледяных дождей
В Афганистане 61 человек погиб из-за зимних бурь и ледяных дождей - РИА Новости, 24.01.2026
В Афганистане 61 человек погиб из-за зимних бурь и ледяных дождей
Сильные зимние бури и ледяные дожди, обрушившиеся на Афганистан, унесли жизни по меньшей мере 61 человека, 110 ранены, сообщило в субботу национальное... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T15:08:00+03:00
2026-01-24T15:08:00+03:00
в мире
афганистан
кабул (город)
парван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16199/36/161993606_0:77:1601:977_1920x0_80_0_0_548ae9f93d2214fbbde508f3891e46c9.jpg
https://ria.ru/20260124/tramp-2069995978.html
https://ria.ru/20250803/avstralija-2033146867.html
афганистан
кабул (город)
парван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16199/36/161993606_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_ece597e39e03825c97fe87e741f3f94c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, кабул (город), парван
В мире, Афганистан, Кабул (город), Парван
В Афганистане 61 человек погиб из-за зимних бурь и ледяных дождей

ANDMA: в Афганистане из-за зимних бурь погиб 61 человек, 110 пострадали

© РИА Новости / Андрей ГрешновCнегопад обрушился на Кабул
Cнегопад обрушился на Кабул - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Cнегопад обрушился на Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сильные зимние бури и ледяные дожди, обрушившиеся на Афганистан, унесли жизни по меньшей мере 61 человека, 110 ранены, сообщило в субботу национальное Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (Afghanistan National Disaster Management Authority - ANDMA).
"За последние три дня в результате сильных дождей и снегопадов в различных провинциях страны погиб 61 человек, еще 110 получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп следит за надвигающимся на северо-восток США снежным штормом
Вчера, 00:06
По данным ANDMA, сообщения о жертвах и пострадавших поступали из провинций Кабул, Парван, Панджшир, Бамиан, Дайкунди, Майдан-Вардак, Газни, Герат, Гор, Бадгис, Фарьяб, Сари-Пуль, Балх, Саманган и Нуристан.
Агентство также сообщило, что в результате буйства стихии разрушено полностью или частично 458 домов, из-за чего пострадали 360 семей. Помимо этого, из-за зимних катаклизмов - ледяных дождей, буранов и метелей погибло 620 голов домашнего рогатого скота.
По данным ANDMA, "снежные бури, происходившие со среды по пятницу, нанесли значительный ущерб, особенно в горных и сельских районах со слабой инфраструктурой, не устойчивой к стихийным бедствиям".
В настоящее время практически все основные автомагистрали страны, а также второстепенные дороги между провинциями заблокированы снежными заносами, существует угроза схода снежных лавин. Подача электроэнергии, импортируемой Афганистаном из-за рубежа, прервана из-за обрывов линий электропередачи и падения опор ЛЭП.
Прогнозы афганских метеорологов неутешительны: на этой неделе (в Афганистане неделя начинается в субботу - ред.) в ряде регионов страны обильный снегопад может продолжиться.
Августовский снегопад в Австралии - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
На востоке Австралии выпал рекордный слой снега
3 августа 2025, 22:46
 
В миреАфганистанКабул (город)Парван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала