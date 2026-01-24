В Афганистане 61 человек погиб из-за зимних бурь и ледяных дождей

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сильные зимние бури и ледяные дожди, обрушившиеся на Афганистан, унесли жизни по меньшей мере 61 человека, 110 ранены, Сильные зимние бури и ледяные дожди, обрушившиеся на Афганистан, унесли жизни по меньшей мере 61 человека, 110 ранены, сообщило в субботу национальное Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (Afghanistan National Disaster Management Authority - ANDMA).

"За последние три дня в результате сильных дождей и снегопадов в различных провинциях страны погиб 61 человек, еще 110 получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным ANDMA, сообщения о жертвах и пострадавших поступали из провинций Кабул Парван , Панджшир, Бамиан, Дайкунди, Майдан-Вардак, Газни Герат , Гор, Бадгис, Фарьяб, Сари-Пуль, Балх , Саманган и Нуристан.

Агентство также сообщило, что в результате буйства стихии разрушено полностью или частично 458 домов, из-за чего пострадали 360 семей. Помимо этого, из-за зимних катаклизмов - ледяных дождей, буранов и метелей погибло 620 голов домашнего рогатого скота.

По данным ANDMA, "снежные бури, происходившие со среды по пятницу, нанесли значительный ущерб, особенно в горных и сельских районах со слабой инфраструктурой, не устойчивой к стихийным бедствиям".

В настоящее время практически все основные автомагистрали страны, а также второстепенные дороги между провинциями заблокированы снежными заносами, существует угроза схода снежных лавин. Подача электроэнергии, импортируемой Афганистаном из-за рубежа, прервана из-за обрывов линий электропередачи и падения опор ЛЭП.