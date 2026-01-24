https://ria.ru/20260124/afganistan-2070071261.html
В Афганистане 61 человек погиб из-за зимних бурь и ледяных дождей
В Афганистане 61 человек погиб из-за зимних бурь и ледяных дождей - РИА Новости, 24.01.2026
В Афганистане 61 человек погиб из-за зимних бурь и ледяных дождей
Сильные зимние бури и ледяные дожди, обрушившиеся на Афганистан, унесли жизни по меньшей мере 61 человека, 110 ранены, сообщило в субботу национальное... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T15:08:00+03:00
2026-01-24T15:08:00+03:00
2026-01-24T15:08:00+03:00
в мире
афганистан
кабул (город)
парван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16199/36/161993606_0:77:1601:977_1920x0_80_0_0_548ae9f93d2214fbbde508f3891e46c9.jpg
https://ria.ru/20260124/tramp-2069995978.html
https://ria.ru/20250803/avstralija-2033146867.html
афганистан
кабул (город)
парван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16199/36/161993606_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_ece597e39e03825c97fe87e741f3f94c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), парван
В мире, Афганистан, Кабул (город), Парван
В Афганистане 61 человек погиб из-за зимних бурь и ледяных дождей
ANDMA: в Афганистане из-за зимних бурь погиб 61 человек, 110 пострадали
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Сильные зимние бури и ледяные дожди, обрушившиеся на Афганистан, унесли жизни по меньшей мере 61 человека, 110 ранены, сообщило
в субботу национальное Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (Afghanistan National Disaster Management Authority - ANDMA).
"За последние три дня в результате сильных дождей и снегопадов в различных провинциях страны погиб 61 человек, еще 110 получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным ANDMA, сообщения о жертвах и пострадавших поступали из провинций Кабул
, Парван
, Панджшир, Бамиан, Дайкунди, Майдан-Вардак, Газни
, Герат
, Гор, Бадгис, Фарьяб, Сари-Пуль, Балх
, Саманган и Нуристан.
Агентство также сообщило, что в результате буйства стихии разрушено полностью или частично 458 домов, из-за чего пострадали 360 семей. Помимо этого, из-за зимних катаклизмов - ледяных дождей, буранов и метелей погибло 620 голов домашнего рогатого скота.
По данным ANDMA, "снежные бури, происходившие со среды по пятницу, нанесли значительный ущерб, особенно в горных и сельских районах со слабой инфраструктурой, не устойчивой к стихийным бедствиям".
В настоящее время практически все основные автомагистрали страны, а также второстепенные дороги между провинциями заблокированы снежными заносами, существует угроза схода снежных лавин. Подача электроэнергии, импортируемой Афганистаном
из-за рубежа, прервана из-за обрывов линий электропередачи и падения опор ЛЭП.
Прогнозы афганских метеорологов неутешительны: на этой неделе (в Афганистане неделя начинается в субботу - ред.) в ряде регионов страны обильный снегопад может продолжиться.