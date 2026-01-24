Рейтинг@Mail.ru
Шереметьево и Домодедово подготовились к сильным морозам
14:06 24.01.2026
Шереметьево и Домодедово подготовились к сильным морозам
Шереметьево и Домодедово подготовились к сильным морозам
Московские аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" подготовились к сильным морозам, которые установились в столице в выходные, сообщили РИА Новости представители РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T14:06:00+03:00
2026-01-24T14:06:00+03:00
россия
Новости
Шереметьево и Домодедово подготовились к сильным морозам

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово подготовились к сильным морозам

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московские аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" подготовились к сильным морозам, которые установились в столице в выходные, сообщили РИА Новости представители воздушных гаваней.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что в эти выходные ночные температуры в столице опустятся до минус 20-25 градусов, а дневные температуры установятся в диапазоне минус 15-20 градусов.
"Работаем в штатном режиме. Службы МАШ (Международный аэропорт "Шереметьево" - ред.) готовы к усилению морозов", - сообщили в аэропорту.
Оборудование аэропорта "Домодедово" также готово к работе.
"Аэропорт готов к работе в условиях низких температур. Ранее были проведены соответствующие проверки работоспособности критического оборудования", - рассказал представитель "Домодедово".
