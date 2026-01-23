Рейтинг@Mail.ru
В Москве будут судить аферистов, продававших фальшивые слитки золота
13:48 23.01.2026
В Москве будут судить аферистов, продававших фальшивые слитки золота
В Москве будут судить аферистов, продававших фальшивые слитки золота

Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Шестеро обвиняемых в мошенничестве с продажей фальшивых слитков золота на 3 миллиона долларов предстанут перед судом в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
"Завершено расследование уголовных дел в отношении шести участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в СК, двое из них, находясь в федеральном розыске, добровольно явились для проведения следственных действий и дали подробные признательные показания. В связи с заключенными ими досудебными соглашениями о сотрудничестве уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.
Следствием установлено, что в 2025 году фигуранты нашли граждан, желавших выгодно купить драгоценный металл и получить прибыль от его экспорта. Они изготовили якобы золотые слитки и поддельные документы об их подлинности и получили от потерпевших "цифровые активы, эквивалентные денежным средствам в размере свыше 3 миллионам долларов".
"Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - заключили в ведомстве.
Основательницу модельного агентства приговорили к трем годам за аферы
21 января, 11:25
21 января, 11:25
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
