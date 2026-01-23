В Москве будут судить аферистов, продававших фальшивые слитки золота

Следствием установлено, что в 2025 году фигуранты нашли граждан, желавших выгодно купить драгоценный металл и получить прибыль от его экспорта. Они изготовили якобы золотые слитки и поддельные документы об их подлинности и получили от потерпевших "цифровые активы, эквивалентные денежным средствам в размере свыше 3 миллионам долларов".