В Москве будут судить аферистов, продававших фальшивые слитки золота

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Шестеро обвиняемых в мошенничестве с продажей фальшивых слитков золота на 3 миллиона долларов предстанут перед судом в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
"Завершено расследование уголовных дел в отношении шести участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в СК, двое из них, находясь в федеральном розыске, добровольно явились для проведения следственных действий и дали подробные признательные показания. В связи с заключенными ими досудебными соглашениями о сотрудничестве уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.
Следствием установлено, что в 2025 году фигуранты нашли граждан, желавших выгодно купить драгоценный металл и получить прибыль от его экспорта. Они изготовили якобы золотые слитки и поддельные документы об их подлинности и получили от потерпевших "цифровые активы, эквивалентные денежным средствам в размере свыше 3 миллионам долларов".
"Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - заключили в ведомстве.