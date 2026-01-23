https://ria.ru/20260123/zhiteli-2069764769.html
СМИ: жители Гренландии запасаются генераторами, опасаясь вторжения США
СМИ: жители Гренландии запасаются генераторами, опасаясь вторжения США - РИА Новости, 23.01.2026
СМИ: жители Гренландии запасаются генераторами, опасаясь вторжения США
Жители Гренландии спешат закупиться генераторами, опасаясь "вторжения" США, несмотря на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что он не... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T09:16:00+03:00
2026-01-23T09:16:00+03:00
2026-01-23T09:16:00+03:00
в мире
гренландия
сша
давос
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069422606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f291564533a4e81da1b470480d393d.jpg
https://ria.ru/20260123/soyuzniki-2069761728.html
https://ria.ru/20260123/grenlandiya-2069754540.html
гренландия
сша
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069422606_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_92e065d99e4eabe92ad9640e4883804e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, давос, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Гренландия, США, Давос, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
СМИ: жители Гренландии запасаются генераторами, опасаясь вторжения США
FT: жители Гренландии спешат закупиться генераторами, опасаясь вторжения США