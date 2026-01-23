Рейтинг@Mail.ru
СМИ: жители Гренландии запасаются генераторами, опасаясь вторжения США - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/zhiteli-2069764769.html
СМИ: жители Гренландии запасаются генераторами, опасаясь вторжения США
СМИ: жители Гренландии запасаются генераторами, опасаясь вторжения США - РИА Новости, 23.01.2026
СМИ: жители Гренландии запасаются генераторами, опасаясь вторжения США
Жители Гренландии спешат закупиться генераторами, опасаясь "вторжения" США, несмотря на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что он не... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T09:16:00+03:00
2026-01-23T09:16:00+03:00
в мире
гренландия
сша
давос
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069422606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f291564533a4e81da1b470480d393d.jpg
https://ria.ru/20260123/soyuzniki-2069761728.html
https://ria.ru/20260123/grenlandiya-2069754540.html
гренландия
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069422606_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_92e065d99e4eabe92ad9640e4883804e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, давос, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Гренландия, США, Давос, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
СМИ: жители Гренландии запасаются генераторами, опасаясь вторжения США

FT: жители Гренландии спешат закупиться генераторами, опасаясь вторжения США

© REUTERS / Marko DjuricaУчастники акции протеста против США в Нууке, Гренландия
Участники акции протеста против США в Нууке, Гренландия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Участники акции протеста против США в Нууке, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Жители Гренландии спешат закупиться генераторами, опасаясь "вторжения" США, несмотря на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что он не рассматривает военный сценарий получения Штатами контроля над островом, пишет газета Financial Times.
Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Союзники США в недоумении из-за плана по Гренландии, пишут СМИ
08:55
"Просто на всякий случай", - приводит Financial Times слова местной жительницы Кирстен Петерсен, которая, как отмечает издание, "поспешила купить генератор, пока их не раскупили". По словам женщины, это поможет ей сохранить продукты пригодными для употребления, если американцы все-таки вторгнутся.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
США хотят разделить природные ресурсы Гренландии, заявил Вэнс
07:26
 
В миреГренландияСШАДавосДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала