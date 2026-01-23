Рейтинг@Mail.ru
Житель Красноармейска рассказал, как ВСУ разрушили его дом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/zhitel-2069776310.html
Житель Красноармейска рассказал, как ВСУ разрушили его дом
Житель Красноармейска рассказал, как ВСУ разрушили его дом - РИА Новости, 23.01.2026
Житель Красноармейска рассказал, как ВСУ разрушили его дом
Житель освобожденного Красноармейска Николай Селезнев рассказал РИА Новости, как ВСУ минометным обстрелом разрушили его дом. РИА Новости, 23.01.2026
в мире, красноармейск, россия, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Житель Красноармейска рассказал, как ВСУ разрушили его дом

Житель Красноармейска Селезнев рассказал о минометном обстреле ВСУ его дома

Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
ДОНЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Житель освобожденного Красноармейска Николай Селезнев рассказал РИА Новости, как ВСУ минометным обстрелом разрушили его дом.
"Я успел убежать. Первая мина летит и попадает в крышу. Я перебегаю через дорогу к соседу в гараж, и еще четыре мины прилетают. Я прихожу – плита (перекрытие дома – ред.) лежит в спальне. И потом прекратилось. Я пришел - и все, считай, дома нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, он убежден в том, что минометный обстрел велся с позиций, где располагались украинские военные.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Работа расчета FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
ВС России взяли под контроль логистику ВСУ на Красноармейском направлении
