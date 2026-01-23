https://ria.ru/20260123/zhitel-2069776310.html
Житель Красноармейска рассказал, как ВСУ разрушили его дом
Житель Красноармейска рассказал, как ВСУ разрушили его дом - РИА Новости, 23.01.2026
Житель Красноармейска рассказал, как ВСУ разрушили его дом
Житель освобожденного Красноармейска Николай Селезнев рассказал РИА Новости, как ВСУ минометным обстрелом разрушили его дом. РИА Новости, 23.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
россия
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
Житель Красноармейска рассказал, как ВСУ разрушили его дом
Житель Красноармейска Селезнев рассказал о минометном обстреле ВСУ его дома