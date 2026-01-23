Рейтинг@Mail.ru
Женщина, родившая в перевернувшейся скорой, отсудила 300 тысяч рублей - РИА Новости, 23.01.2026
09:53 23.01.2026
Женщина, родившая в перевернувшейся скорой, отсудила 300 тысяч рублей
Женщина, родившая в перевернувшейся скорой, отсудила 300 тысяч рублей - РИА Новости, 23.01.2026
Женщина, родившая в перевернувшейся скорой, отсудила 300 тысяч рублей
Жительница Оренбурга, родившая в перевернувшейся после аварии машине скорой помощи, отсудила 300 тысяч рублей моральной компенсации, сообщает Оренбургский... РИА Новости, 23.01.2026
Новости
происшествия, оренбург
Происшествия, Оренбург
Женщина, родившая в перевернувшейся скорой, отсудила 300 тысяч рублей

Женщина, родившая в перевернутой скорой скорой в Оренбурге, отсудила 300 тыс руб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 23 янв - РИА Новости. Жительница Оренбурга, родившая в перевернувшейся после аварии машине скорой помощи, отсудила 300 тысяч рублей моральной компенсации, сообщает Оренбургский районный суд.
В феврале 2025 года в областном минздраве сообщали, что в Оренбурге автомобиль не уступил дорогу скорой помощи, которая везла с включёнными проблесковыми маячками беременную женщину со схватками в роддом. В результате медицинская машина столкнулась с иномаркой и опрокинулась, фельдшер принял роды в экстремальных условиях.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Иск о компенсации морального вреда рассмотрел Оренбургский районный суд. Свои страдания женщина оценила в 800 тысяч рублей.
"Исследовав все представленные доказательства, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований и взыскал солидарно с виновницы в совершении ДТП и со скорой медицинской помощи компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении суда.
Ранее суд оштрафовал на шесть тысяч рублей женщину-водителя, по вине которой произошла авария.
ПроисшествияОренбург
 
 
