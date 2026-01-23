https://ria.ru/20260123/zhenschina-2069770710.html
Женщина, родившая в перевернувшейся скорой, отсудила 300 тысяч рублей
происшествия, оренбург
УФА, 23 янв - РИА Новости. Жительница Оренбурга, родившая в перевернувшейся после аварии машине скорой помощи, отсудила 300 тысяч рублей моральной компенсации, сообщает Оренбургский районный суд.
В феврале 2025 года в областном минздраве сообщали, что в Оренбурге
автомобиль не уступил дорогу скорой помощи, которая везла с включёнными проблесковыми маячками беременную женщину со схватками в роддом. В результате медицинская машина столкнулась с иномаркой и опрокинулась, фельдшер принял роды в экстремальных условиях.
Иск о компенсации морального вреда рассмотрел Оренбургский районный суд. Свои страдания женщина оценила в 800 тысяч рублей.
"Исследовав все представленные доказательства, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований и взыскал солидарно с виновницы в совершении ДТП и со скорой медицинской помощи компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении суда.
Ранее суд оштрафовал на шесть тысяч рублей женщину-водителя, по вине которой произошла авария.