РИМ, 23 янв – РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе показало, что его истинный облик марионетки проявляется, когда он находится в затруднительном положении, лишившись поддержки США, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини.

В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе . Он посвятил её критике Европы , обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины , несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.

"Я видел выступление Зеленского. Он в очередной раз показал, что является марионеткой в руках тех, кто им управляет, и что его истинное лицо все чаще проявляется, когда он оказывается в затруднительном положении, лишившись необходимой поддержки со стороны США , на которую он все еще рассчитывал, и, учитывая все обстоятельства, и со стороны Европы, которая находится раздробленном положении", - заявил Коменчини агентству.

Политик назвал смехотворными жалобы европейцев, отреагировавших на критику со стороны Зеленского. Так, глава МИД Италии , вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Зеленский своим выступлением продемонстрировал неблагодарность по отношению к Европе.

"Они подчиняются системе и прекрасно знают, что он актер, марионетка, которая делает то, что ему приказывают, оказываясь на сцене", - подчеркнул Коменчини.