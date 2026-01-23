https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069973324.html
Зеленский в Давосе показал себя марионеткой, заявил итальянский экс-депутат
Зеленский в Давосе показал себя марионеткой, заявил итальянский экс-депутат - РИА Новости, 23.01.2026
Зеленский в Давосе показал себя марионеткой, заявил итальянский экс-депутат
Выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе показало, что его истинный облик марионетки проявляется, когда он находится в затруднительном положении,... РИА Новости, 23.01.2026
Зеленский в Давосе показал себя марионеткой, заявил итальянский экс-депутат
Экс-депутат Коменчини: Зеленский в Давосе показал, что он марионетка
РИМ, 23 янв – РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе показало, что его истинный облик марионетки проявляется, когда он находится в затруднительном положении, лишившись поддержки США, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини.
В четверг Зеленский
выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе
. Он посвятил её критике Европы
, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины
, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
"Я видел выступление Зеленского. Он в очередной раз показал, что является марионеткой в руках тех, кто им управляет, и что его истинное лицо все чаще проявляется, когда он оказывается в затруднительном положении, лишившись необходимой поддержки со стороны США
, на которую он все еще рассчитывал, и, учитывая все обстоятельства, и со стороны Европы, которая находится раздробленном положении", - заявил Коменчини агентству.
Политик назвал смехотворными жалобы европейцев, отреагировавших на критику со стороны Зеленского. Так, глава МИД Италии
, вице-премьер Антонио Таяни
заявил, что Зеленский своим выступлением продемонстрировал неблагодарность по отношению к Европе.
"Они подчиняются системе и прекрасно знают, что он актер, марионетка, которая делает то, что ему приказывают, оказываясь на сцене", - подчеркнул Коменчини.
Характер речи Зеленского, отметил он, показывает, что Украина сейчас "дошла до края". "Очевидно, что необходимо найти наименее болезненную стратегию выхода из тупика. При этом я считаю, что это не освободит Зеленского от ответственности и, следовательно, так или иначе заставит его ответить за содеянное", - заявил итальянский политик.