Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в Давосе показал себя марионеткой, заявил итальянский экс-депутат - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069973324.html
Зеленский в Давосе показал себя марионеткой, заявил итальянский экс-депутат
Зеленский в Давосе показал себя марионеткой, заявил итальянский экс-депутат - РИА Новости, 23.01.2026
Зеленский в Давосе показал себя марионеткой, заявил итальянский экс-депутат
Выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе показало, что его истинный облик марионетки проявляется, когда он находится в затруднительном положении,... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:54:00+03:00
2026-01-23T19:54:00+03:00
в мире
давос
европа
владимир зеленский
антонио таяни
мид италии
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069656428_0:414:2048:1566_1920x0_80_0_0_fd97c760625ad522ce9cce424c9ea9cc.jpg
https://ria.ru/20260123/martynov-2069964638.html
https://ria.ru/20260123/zelenskij-2069972581.html
давос
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069656428_0:345:2048:1881_1920x0_80_0_0_9d8f102e02e822ff123aad5a88f6ecfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, европа, владимир зеленский, антонио таяни, мид италии, сша
В мире, Давос, Европа, Владимир Зеленский, Антонио Таяни, МИД Италии, США
Зеленский в Давосе показал себя марионеткой, заявил итальянский экс-депутат

Экс-депутат Коменчини: Зеленский в Давосе показал, что он марионетка

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 23 янв – РИА Новости. Выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе показало, что его истинный облик марионетки проявляется, когда он находится в затруднительном положении, лишившись поддержки США, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента, адвокат и лидер ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини.
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил её критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленский по-хамски провоцировал прямой конфликт США и ЕС, считает эксперт
Вчера, 19:00
"Я видел выступление Зеленского. Он в очередной раз показал, что является марионеткой в руках тех, кто им управляет, и что его истинное лицо все чаще проявляется, когда он оказывается в затруднительном положении, лишившись необходимой поддержки со стороны США, на которую он все еще рассчитывал, и, учитывая все обстоятельства, и со стороны Европы, которая находится раздробленном положении", - заявил Коменчини агентству.
Политик назвал смехотворными жалобы европейцев, отреагировавших на критику со стороны Зеленского. Так, глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Зеленский своим выступлением продемонстрировал неблагодарность по отношению к Европе.
"Они подчиняются системе и прекрасно знают, что он актер, марионетка, которая делает то, что ему приказывают, оказываясь на сцене", - подчеркнул Коменчини.
Характер речи Зеленского, отметил он, показывает, что Украина сейчас "дошла до края". "Очевидно, что необходимо найти наименее болезненную стратегию выхода из тупика. При этом я считаю, что это не освободит Зеленского от ответственности и, следовательно, так или иначе заставит его ответить за содеянное", - заявил итальянский политик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Венгрии прокомментировали оскорбительные слова Зеленского об Орбане
Вчера, 19:47
 
В миреДавосЕвропаВладимир ЗеленскийАнтонио ТаяниМИД ИталииСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала