Эксперт: Зеленский не может защитить даже себя, не говоря о Гренландии - РИА Новости, 23.01.2026
18:38 23.01.2026
Эксперт: Зеленский не может защитить даже себя, не говоря о Гренландии
Эксперт: Зеленский не может защитить даже себя, не говоря о Гренландии
в мире, гренландия, сша, украина, владимир зеленский, александр дудчак, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
В мире, Гренландия, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дудчак, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский без помощи США не может защитить даже Украину, поэтому его слова в Давосе о готовности помочь Европе защитить Гренландию звучат противоречиво и вызваны попытками не портить отношения с имеющими разногласия союзниками, высказал мнение в разговоре с РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак.
На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Зеленский заявил, что Украина якобы помогла бы Европе защитить Гренландию, если бы страну приняли в НАТО. Гренландия входит в состав Датского королевства, но президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Штатов. При этом в сам Давос Зеленский экстренно приехал ради встречи с Трампом.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СМИ: фон дер Ляйен обиделась на Зеленского из-за речи в Давосе
Вчера, 17:14
"Киевский режим очень сильно зависит от США, ими во многом обеспечивается боеспособность ВСУ, по крайней мере управление, разведка, связь. Штаты могли бы давно прекратить конфликт, просто сократив поставки американских вооружений на Украину", - сказал Дудчак.
По его словам, Зеленский своими заявлениями о способности защитить Гренландию пытается продемонстрировать свою полезность европейцам, полагая, что от них он зависит на сегодняшний день больше.
"Это комок противоречий, который проявляется прямо на его лице", - отметил собеседник агентства.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленскому сообщили плохие новости на фоне переговоров в Абу-Даби
Вчера, 16:57
 
В миреГренландияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДудчакДональд ТрампНАТОВооруженные силы Украины
 
 
