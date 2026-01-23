Эксперт: Зеленский не может защитить даже себя, не говоря о Гренландии

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский без помощи США не может защитить даже Украину, поэтому его слова в Давосе о готовности помочь Европе защитить Гренландию звучат противоречиво и вызваны попытками не портить отношения с имеющими разногласия союзниками, высказал мнение в разговоре с РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак.
На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Зеленский заявил, что Украина якобы помогла бы Европе защитить Гренландию, если бы страну приняли в НАТО. Гренландия входит в состав Датского королевства, но президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Штатов. При этом в сам Давос Зеленский экстренно приехал ради встречи с Трампом.
По его словам, Зеленский своими заявлениями о способности защитить Гренландию пытается продемонстрировать свою полезность европейцам, полагая, что от них он зависит на сегодняшний день больше.
"Это комок противоречий, который проявляется прямо на его лице", - отметил собеседник агентства.