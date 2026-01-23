Зеленский в Давосе понял, что проиграл, заявил экс-депутат Рады

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в Давосе понял, что проиграл, и свалил ответственность за это на европейских союзников, поделился мнением в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Зеленский, выступая в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинил ЕС в бездействии и несамостоятельности. Он попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить и в качестве примера привел отправку нескольких десятков военнослужащих стран ЕС в Гренландию, а также взвалил и ответственность за поражение Украины на поле боя, обвинив их в недостаточной финансовой и военной поддержке.
"В беседе с (президентом США Дональдом – ред.) Трампом он понял одно – что на самом деле война уже проиграна, что нужно будет находить компромисс, что нужно будет идти на определенные уступки, что сейчас период поиска виновного, кто на самом деле виноват, что эта война проиграна. И Зеленский решил сделать виноватым не себя, а своих европейских союзников", - сказал Килинкаров.
Как отметил собеседник агентства, Зеленский готовился к выступлению в Давосе, имея надежды на согласование помощи Киеву в размере 800 миллиардов долларов. Однако оно не состоялось, а Трамп отказался поддержать Украину. В связи с этим, в своей критике в адрес Европы Зеленский сделал акцент и на Гренландии, вызвавшей напряженность между США и Европой.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Британская газета Financial Times в четверг писала, что Зеленский потерпел удар, не достигнув по итогам встречи с Трампом в швейцарском Давосе подписания соглашения о восстановлении Украины.