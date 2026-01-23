Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в Давосе понял, что проиграл, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 23.01.2026 (обновлено: 18:25 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069955566.html
Зеленский в Давосе понял, что проиграл, заявил экс-депутат Рады
Зеленский в Давосе понял, что проиграл, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 23.01.2026
Зеленский в Давосе понял, что проиграл, заявил экс-депутат Рады
Владимир Зеленский в Давосе понял, что проиграл, и свалил ответственность за это на европейских союзников, поделился мнением в беседе с РИА Новости участник... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T18:24:00+03:00
2026-01-23T18:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
давос
европа
украина
владимир зеленский
спиридон килинкаров
евросоюз
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36e4c51b07b9f1d867084ab7fd8f5478.jpg
https://ria.ru/20260123/orban-2069774408.html
https://ria.ru/20260121/britaniya-2069210858.html
давос
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ef08181b17dbc08780e0e6998ed2990.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
давос, европа, украина, владимир зеленский, спиридон килинкаров, евросоюз, верховная рада украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Давос, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Спиридон Килинкаров, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
Зеленский в Давосе понял, что проиграл, заявил экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский в Давосе свалил на ЕС вину за поражение

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в Давосе понял, что проиграл, и свалил ответственность за это на европейских союзников, поделился мнением в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Зеленский, выступая в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинил ЕС в бездействии и несамостоятельности. Он попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить и в качестве примера привел отправку нескольких десятков военнослужащих стран ЕС в Гренландию, а также взвалил и ответственность за поражение Украины на поле боя, обвинив их в недостаточной финансовой и военной поддержке.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Перешел черту". Орбан резко ответил на выходку Зеленского в Давосе
Вчера, 10:25
"В беседе с (президентом США Дональдом – ред.) Трампом он понял одно – что на самом деле война уже проиграна, что нужно будет находить компромисс, что нужно будет идти на определенные уступки, что сейчас период поиска виновного, кто на самом деле виноват, что эта война проиграна. И Зеленский решил сделать виноватым не себя, а своих европейских союзников", - сказал Килинкаров.
Как отметил собеседник агентства, Зеленский готовился к выступлению в Давосе, имея надежды на согласование помощи Киеву в размере 800 миллиардов долларов. Однако оно не состоялось, а Трамп отказался поддержать Украину. В связи с этим, в своей критике в адрес Европы Зеленский сделал акцент и на Гренландии, вызвавшей напряженность между США и Европой.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Британская газета Financial Times в четверг писала, что Зеленский потерпел удар, не достигнув по итогам встречи с Трампом в швейцарском Давосе подписания соглашения о восстановлении Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Что похуже": в Британии рассказали, как Зеленский испугался Трампа
21 января, 06:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДавосЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийСпиридон КилинкаровЕвросоюзВерховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала