Зеленский в Давосе понял, что проиграл, заявил экс-депутат Рады

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в Давосе понял, что проиграл, и свалил ответственность за это на европейских союзников, поделился мнением в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Британская газета Financial Times в четверг писала, что Зеленский потерпел удар, не достигнув по итогам встречи с Трампом в швейцарском Давосе подписания соглашения о восстановлении Украины.