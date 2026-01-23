Рейтинг@Mail.ru
Зеленский показывает Трампу свою нелояльность к странам ЕС, заявил эксперт - РИА Новости, 23.01.2026
16:21 23.01.2026
Зеленский показывает Трампу свою нелояльность к странам ЕС, заявил эксперт
Зеленский показывает Трампу свою нелояльность к странам ЕС, заявил эксперт

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Антиевропейская речь Владимира Зеленского в ходе Всемирного экономического форума в Давосе была призвана продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что Украина готова отойти от своей проевропейской позиции, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Зеленский, выступая в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинил ЕС в бездействии и несамостоятельности. Он попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить и в качестве примера привел отправку нескольких десятков военнослужащих стран ЕС в Гренландию.
"Насколько я понимаю, Трамп его додавливает с принятием мирного договора, близкого к тому, который был согласован в Анкоридже. Поэтому Зеленскому сейчас надо отказаться от своих европейских друзей, которые ничего, кроме "воюем до победы, до последнего украинского солдата", ничего сказать не могут", - сказал эксперт.
Жарихин уверен, что Зеленский "ретировался" из "партии" Европейского союза в "партию" Трампа.
"Он теперь таким демонстративным выступлением намекнул, что он собственно перешел в другую партию, в партию Трампа. Он показывает Трампу свою нелояльность к странам ЕС. И чтобы попасть в партию Трампа, нужно еще как бы "отбыть свое наказание" за то, что он столько времени был в другой партии. Поэтому такое демонстративное выступление на таком традиционном элитном мероприятии", - считает политолог.
