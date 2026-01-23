https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069907052.html
Зеленский показывает Трампу свою нелояльность к странам ЕС, заявил эксперт
Зеленский показывает Трампу свою нелояльность к странам ЕС, заявил эксперт - РИА Новости, 23.01.2026
Зеленский показывает Трампу свою нелояльность к странам ЕС, заявил эксперт
Антиевропейская речь Владимира Зеленского в ходе Всемирного экономического форума в Давосе была призвана продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:21:00+03:00
2026-01-23T16:21:00+03:00
2026-01-23T16:21:00+03:00
в мире
давос
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир жарихин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_6c3b9f213a30bcf6c04ee1c98193cda2.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069717548.html
https://ria.ru/20260122/zelenskij-2069689664.html
давос
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe4847e1a701c107377a324f2a16ade7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, давос, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир жарихин, евросоюз, снг, мирный план сша по украине
В мире, Давос, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Жарихин, Евросоюз, СНГ, Мирный план США по Украине
Зеленский показывает Трампу свою нелояльность к странам ЕС, заявил эксперт
Эксперт Жарихин: Зеленский в Давосе показал Трампу свою нелояльность к Европе
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Антиевропейская речь Владимира Зеленского в ходе Всемирного экономического форума в Давосе была призвана продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что Украина готова отойти от своей проевропейской позиции, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Зеленский
, выступая в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе
, обвинил ЕС
в бездействии и несамостоятельности. Он попытался высмеять Европу
за неспособность себя защитить и в качестве примера привел отправку нескольких десятков военнослужащих стран ЕС в Гренландию
.
"Насколько я понимаю, Трамп
его додавливает с принятием мирного договора, близкого к тому, который был согласован в Анкоридже. Поэтому Зеленскому сейчас надо отказаться от своих европейских друзей, которые ничего, кроме "воюем до победы, до последнего украинского солдата", ничего сказать не могут", - сказал эксперт.
Жарихин уверен, что Зеленский "ретировался" из "партии" Европейского союза в "партию" Трампа.
"Он теперь таким демонстративным выступлением намекнул, что он собственно перешел в другую партию, в партию Трампа. Он показывает Трампу свою нелояльность к странам ЕС. И чтобы попасть в партию Трампа, нужно еще как бы "отбыть свое наказание" за то, что он столько времени был в другой партии. Поэтому такое демонстративное выступление на таком традиционном элитном мероприятии", - считает политолог.