"Зеленского нужно лишить власти. Страны вложили миллиарды в его конфликт, а он жалуется, что этого недостаточно. Проблема не в Путине, а в нем и Европе", — отметил другой.



"Когда все это началось, я постоянно повторял, что он мошенник, который просто набивает карманы своим друзьям. Теперь все прояснилось!" — поделился мнением еще один из пользователей.



"Зеленский должен обратить внимание на неспособность Украины защитить себя от России — ему пришлось бежать в Европу, чтобы просить оружие и деньги. Зеленский и его так называемое правительство коррумпированы, и всегда были таковы", — заключили читатели.



Глава киевского режима посвятил свое выступление критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. По его словам, союзники советуют украинской стороне не упоминать ракеты Tomahawk в разговорах с американской стороной - "не портить им настроение", а также не поднимать тему ракет Taurus.