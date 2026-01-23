Рейтинг@Mail.ru
"Лишить власти". Выходка Зеленского вызвала ярость в Британии
16:05 23.01.2026
"Лишить власти". Выходка Зеленского вызвала ярость в Британии
"Лишить власти". Выходка Зеленского вызвала ярость в Британии - РИА Новости, 23.01.2026
"Лишить власти". Выходка Зеленского вызвала ярость в Британии
Читатели Daily Mail резко отреагировали на речь Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в которой он раскритиковал европейских... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
европа
владимир зеленский
украина
давос
европа
украина
давос
в мире, европа, владимир зеленский, украина, давос
В мире, Европа, Владимир Зеленский, Украина, Давос

"Лишить власти". Выходка Зеленского вызвала ярость в Британии

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Читатели Daily Mail резко отреагировали на речь Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в которой он раскритиковал европейских партнеров.

"Он что, серьезно так говорит после всего, что мы сделали, чтобы поддержать его?!" — написал один из комментаторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Германии поразились новому заявлению Зеленского
Вчера, 13:49
"Зеленского нужно лишить власти. Страны вложили миллиарды в его конфликт, а он жалуется, что этого недостаточно. Проблема не в Путине, а в нем и Европе", — отметил другой.

"Когда все это началось, я постоянно повторял, что он мошенник, который просто набивает карманы своим друзьям. Теперь все прояснилось!" — поделился мнением еще один из пользователей.

"Зеленский должен обратить внимание на неспособность Украины защитить себя от России — ему пришлось бежать в Европу, чтобы просить оружие и деньги. Зеленский и его так называемое правительство коррумпированы, и всегда были таковы", — заключили читатели.

Глава киевского режима посвятил свое выступление критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. По его словам, союзники советуют украинской стороне не упоминать ракеты Tomahawk в разговорах с американской стороной - "не портить им настроение", а также не поднимать тему ракет Taurus.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Глава МИД Италии поставил Зеленского на место
Вчера, 14:36
 
В миреЕвропаВладимир ЗеленскийУкраинаДавос
 
 
