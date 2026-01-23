https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069881986.html
Глава МИД Италии поставил Зеленского на место
Глава МИД Италии поставил Зеленского на место
Глава МИД Италии поставил Зеленского на место
Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал вчерашнюю речь Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе неблагодарной. Его цитирует Corriere della Sera.
Глава МИД Италии поставил Зеленского на место
Глава МИД Италии Таяни назвал речь Зеленского в Давосе неблагодарной
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал вчерашнюю речь Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе неблагодарной. Его цитирует Corriere della Sera.
"Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для ее политической, финансовой и военной поддержки. Поэтому я считаю, что эта речь не является благосклонной", — сказал он.
Зеленский посвятил свое выступление критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности.
По его словам, союзники советуют украинской стороне не упоминать ракеты Tomahawk в разговорах с американской стороной — "не портить им настроение", а также не поднимать тему ракет Taurus.