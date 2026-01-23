Рейтинг@Mail.ru
14:36 23.01.2026 (обновлено: 16:56 23.01.2026)
Глава МИД Италии поставил Зеленского на место
Глава МИД Италии поставил Зеленского на место
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал вчерашнюю речь Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе неблагодарной. Его цитирует Corriere della Sera.

"Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для ее политической, финансовой и военной поддержки. Поэтому я считаю, что эта речь не является благосклонной", — сказал он.
В Германии поразились новому заявлению Зеленского
Вчера, 13:49
Зеленский посвятил свое выступление критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности.

По его словам, союзники советуют украинской стороне не упоминать ракеты Tomahawk в разговорах с американской стороной — "не портить им настроение", а также не поднимать тему ракет Taurus.
Произошедшее с Зеленским в Давосе вызвало изумление на Западе
Произошедшее с Зеленским в Давосе вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:40
 
Заголовок открываемого материала