13:49 23.01.2026 (обновлено: 13:51 23.01.2026)
В Германии поразились новому заявлению Зеленского
Заявление Владимира Зеленского во время выступления в Давосе говорит о его завышенной самооценке, написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары РИА Новости, 23.01.2026
В Германии поразились новому заявлению Зеленского

Дагделен резко отреагировала на заявление Зеленского в Давосе о Европе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского во время выступления в Давосе говорит о его завышенной самооценке, написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.

Накануне он сказал, что если Европа с Украиной будет действовать сообща, то они будут непобедимыми.
"Какая мания величия!" — отметила политик.

При этом она приветствовала переговоры между США, Россией и Украиной в ОАЭ, которые запланированы на сегодня, и добавила, что конфликт нужно завершить как можно скорее.

Зеленский посвятил свою речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности.
В миреДавосВладимир ЗеленскийЕвропаУкраинаСевим Дагделен
 
 
