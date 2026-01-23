В Германии поразились новому заявлению Зеленского

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского во время выступления в Давосе говорит о его завышенной самооценке, написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.
Накануне он сказал, что если Европа с Украиной будет действовать сообща, то они будут непобедимыми.
"Какая мания величия!" — отметила политик.
При этом она приветствовала переговоры между США, Россией и Украиной в ОАЭ, которые запланированы на сегодня, и добавила, что конфликт нужно завершить как можно скорее.
Зеленский посвятил свою речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности.
