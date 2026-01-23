https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069836868.html
Во Франции набросились на Зеленского из-за наглого заявления
Во Франции набросились на Зеленского из-за наглого заявления - РИА Новости, 23.01.2026
Во Франции набросились на Зеленского из-за наглого заявления
Речь Владимира Зеленского в Давосе обернулась истерикой, наполненной агрессией и наглостью, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:03:00+03:00
2026-01-23T13:03:00+03:00
2026-01-23T13:59:00+03:00
в мире
давос
европа
гренландия
владимир зеленский
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069794752_493:123:2133:1046_1920x0_80_0_0_bf413d1cfb2ba950e4fb3a7e9dc3899a.jpg
https://ria.ru/20260123/orban-2069774408.html
давос
европа
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069794752_291:105:2301:1613_1920x0_80_0_0_98624241f3b5b9c8878ad4ab235b3221.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, давос, европа, гренландия, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Давос, Европа, Гренландия, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Во Франции набросились на Зеленского из-за наглого заявления
Филиппо: выступление Зеленского в Давосе превратилось в истерику