13:03 23.01.2026 (обновлено: 13:59 23.01.2026)
Во Франции набросились на Зеленского из-за наглого заявления
Во Франции набросились на Зеленского из-за наглого заявления
в мире
давос
европа
гренландия
владимир зеленский
евросоюз
мирный план сша по украине
в мире, давос, европа, гренландия, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Давос, Европа, Гренландия, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Во Франции набросились на Зеленского из-за наглого заявления

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Речь Владимира Зеленского в Давосе обернулась истерикой, наполненной агрессией и наглостью, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Вчера в Давосе Зеленский устроил в прямом эфире настоящую истерику: он начал оскорблять всех подряд, начиная с европейцев, которые годами снабжали его оружием и миллиардами!" — написал он.
Политик отметил, что даже его европейские союзники были ошеломлены его агрессивностью и полнейшей непристойностью заявлений.
Глава киевского режима во время вчерашнего выступления в Давосе попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости Старого света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Перешел черту". Орбан резко ответил на выходку Зеленского в Давосе
В миреДавосЕвропаГренландияВладимир ЗеленскийЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
