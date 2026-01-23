https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069822361.html
Зеленский захотел сделать отступающие ВСУ основой объединенных сил Европы
Зеленский захотел сделать отступающие ВСУ основой объединенных сил Европы - РИА Новости, 23.01.2026
Зеленский захотел сделать отступающие ВСУ основой объединенных сил Европы
Владимир Зеленский предложил сделать ВСУ, которые в последнее время терпят поражения на фронте и испытывают проблемы с комплектованием, основой объединенных сил РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:20:00+03:00
2026-01-23T12:20:00+03:00
2026-01-23T12:20:00+03:00
в мире
европа
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
европа
украина
в мире, европа, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский захотел сделать отступающие ВСУ основой объединенных сил Европы
Зеленский хочет сделать отступающую армию Украины базой объединенных сил Европы