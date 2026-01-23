Рейтинг@Mail.ru
Зеленский захотел сделать отступающие ВСУ основой объединенных сил Европы - РИА Новости, 23.01.2026
12:20 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069822361.html
Зеленский захотел сделать отступающие ВСУ основой объединенных сил Европы
Зеленский захотел сделать отступающие ВСУ основой объединенных сил Европы - РИА Новости, 23.01.2026
Зеленский захотел сделать отступающие ВСУ основой объединенных сил Европы
Владимир Зеленский предложил сделать ВСУ, которые в последнее время терпят поражения на фронте и испытывают проблемы с комплектованием, основой объединенных сил РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:20:00+03:00
2026-01-23T12:20:00+03:00
в мире
европа
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069794752_493:123:2133:1046_1920x0_80_0_0_bf413d1cfb2ba950e4fb3a7e9dc3899a.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069717548.html
европа
украина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, европа, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский захотел сделать отступающие ВСУ основой объединенных сил Европы

Зеленский хочет сделать отступающую армию Украины базой объединенных сил Европы

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил сделать ВСУ, которые в последнее время терпят поражения на фронте и испытывают проблемы с комплектованием, основой объединенных сил Европы.
"Основой для объединенных сил Европы могла бы быть украинская армия", - отметил Зеленский, общаясь с журналистами, его слова приводит канал "Новини Live".
Он добавил, что пока у Украины нет времени, чтобы работать над этим вопросом, но обещал присоединение страны к этой структуре после завершения конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение
08:00
 
В миреЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
