Зеленский расширил состав делегации на переговорах в Абу-Даби

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби.

"Я расширил состав команды. <...> Попросил отправить Скибицкого , чтобы были военные представители разведки", — привело его слова украинское издание "Главком".

Возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. Также в нее вошли руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов*, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и дипломаты.

В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, встреча длилась около четырех часов, была содержательной и полезной.

Россия и США условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины. Москву на переговорах представит руководство Минобороны во главе с начальником ГРУ Генштаба Игорем Костюковым.

Как подчеркнул Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.

В Абу-Даби встретятся и главы двухсторонней группы по экономическим делам: руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы замороженных активов.

Также американская делегация поделилась с Путиным впечатлениями от контактов в Давосе

Накануне президент США Дональд Трамп встретился в Швейцарии с Владимиром Зеленским. Переговоры продлились менее часа. Глава Белого дома назвал их хорошими и заявил, что диалог по мирному процессу продолжается.