https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069797131.html
Зеленский расширил состав делегации на переговорах в Абу-Даби
Зеленский расширил состав делегации на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 23.01.2026
Зеленский расширил состав делегации на переговорах в Абу-Даби
Владимир Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:38:00+03:00
2026-01-23T11:38:00+03:00
2026-01-23T13:10:00+03:00
в мире
абу-даби
россия
сша
владимир зеленский
рустем умеров
давид арахамия
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676701_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3355b07ae21fa5001e6f6c9a7d9668bf.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069387470.html
https://ria.ru/20260123/tramp-2069753457.html
https://ria.ru/20260122/orban-2069699422.html
https://ria.ru/20260123/koshkovich-2069760038.html
абу-даби
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676701_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_821b3d586d4e39b4927c20afd2e1e309.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абу-даби, россия, сша, владимир зеленский, рустем умеров, давид арахамия, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, стив уиткофф, владимир путин
В мире, Абу-Даби, Россия, США, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Зеленский расширил состав делегации на переговорах в Абу-Даби
Зеленский включил замначальника ГУР Скибицкого в состав делегации в Абу-Даби
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби.
"Я расширил состав команды. <...> Попросил отправить Скибицкого, чтобы были военные представители разведки", — привело его слова украинское издание "Главком".
Возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. Также в нее вошли руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов*, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и дипломаты.
В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, встреча длилась около четырех часов, была содержательной и полезной.
Россия и США условились, что в пятницу в Абу-Даби
состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины. Москву на переговорах представит руководство Минобороны во главе с начальником ГРУ Генштаба Игорем Костюковым.
Как подчеркнул Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.
В Абу-Даби встретятся и главы двухсторонней группы по экономическим делам: руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев
и спецпосланник Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы замороженных активов.
Также американская делегация поделилась с Путиным впечатлениями от контактов в Давосе
.
Накануне президент США Дональд Трамп встретился в Швейцарии с Владимиром Зеленским. Переговоры продлились менее часа. Глава Белого дома назвал их хорошими и заявил, что диалог по мирному процессу продолжается.
* Внесен в список террористов и экстремистов.