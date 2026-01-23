Рейтинг@Mail.ru
Зеленский расширил состав делегации на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 23.01.2026 (обновлено: 13:10 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069797131.html
Зеленский расширил состав делегации на переговорах в Абу-Даби
Зеленский расширил состав делегации на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 23.01.2026
Зеленский расширил состав делегации на переговорах в Абу-Даби
Владимир Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:38:00+03:00
2026-01-23T13:10:00+03:00
в мире
абу-даби
россия
сша
владимир зеленский
рустем умеров
давид арахамия
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676701_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3355b07ae21fa5001e6f6c9a7d9668bf.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069387470.html
https://ria.ru/20260123/tramp-2069753457.html
https://ria.ru/20260122/orban-2069699422.html
https://ria.ru/20260123/koshkovich-2069760038.html
абу-даби
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676701_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_821b3d586d4e39b4927c20afd2e1e309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, россия, сша, владимир зеленский, рустем умеров, давид арахамия, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, стив уиткофф, владимир путин
В мире, Абу-Даби, Россия, США, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Зеленский расширил состав делегации на переговорах в Абу-Даби

Зеленский включил замначальника ГУР Скибицкого в состав делегации в Абу-Даби

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США в Абу-Даби.
"Я расширил состав команды. <...> Попросил отправить Скибицкого, чтобы были военные представители разведки", — привело его слова украинское издание "Главком".
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Конец неизбежен". Почему Зеленский стал лишней проблемой
Вчера, 08:00
Возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. Также в нее вошли руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов*, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и дипломаты.
В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, встреча длилась около четырех часов, была содержательной и полезной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий
07:04
Россия и США условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины. Москву на переговорах представит руководство Минобороны во главе с начальником ГРУ Генштаба Игорем Костюковым.
Как подчеркнул Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Орбан сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 20:58
В Абу-Даби встретятся и главы двухсторонней группы по экономическим делам: руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы замороженных активов.
Также американская делегация поделилась с Путиным впечатлениями от контактов в Давосе.

Накануне президент США Дональд Трамп встретился в Швейцарии с Владимиром Зеленским. Переговоры продлились менее часа. Глава Белого дома назвал их хорошими и заявил, что диалог по мирному процессу продолжается.

* Внесен в список террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Произошедшее с Зеленским в Давосе вызвало изумление на Западе
08:40
 
В миреАбу-ДабиРоссияСШАВладимир ЗеленскийРустем УмеровДавид АрахамияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала