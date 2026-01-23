МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. ЦРУ готовит крупное обвинение Владимиру Зеленскому по коррупционному делу, так как глава киевского режима стал последним препятствием для остановки вооруженного конфликта на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Мирное соглашение зависит от того, решатся ли Зеленский и Сырский оставаться у власти надолго. Но, что важно: я не думаю, что они надолго там задержатся. Зеленский и все его главные помощники, как выяснилось, полностью коррумпированы. А кто организует все эти проверки? Мои старые друзья из ЦРУ создали эту инспекцию. <…> То есть они целенаправленно подрывают авторитет тех, кто сейчас управляет Украиной", — рассказал эксперт.
По его словам, сейчас ЦРУ проводит активную работу по сбору фактов, подтверждающих участие главы киевского режима в крупных коррупционных схемах. Так, уже через несколько недель может начаться процесс против самого Зеленского, как ранее было с экс-премьером Тимошенко и бизнесменом Миндичем.
«
"Неужели Зеленский <…> единственный некоррумпированный политик на Украине? Я так не думаю. <…> Спецслужбы будут думать, как с ним справиться, когда факты на местах станут более ясными. А это произойдет всего через пару недель", — подытожил Макговерн.
В последние недели на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
Позднее экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила уже самого Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.