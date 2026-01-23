"Какая наглость!" На Западе пришли в ярость после заявления Зеленского

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Речь Владимира Зеленского в Давосе переполнена наглостью, а сам глава киевского режима лезет не в свои дела, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
«
"Какая наглость! Зеленский, который уже четыре года обворовывает европейские страны, только что потребовал в Давосе, чтобы Виктор Орбан "и все Викторы Европы" получили "пощечину"! Но кто этот человек?! Кем он себя возомнил? Пусть он вернется к заботе о своей стране и решению ее огромных проблем с коррупцией!" — возмутился политик.
Накануне глава киевского режима оскорбительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он уже не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана, в частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Ранее глава Венгрии раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы в постсоветской стране и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Он также отмечал, что деньги венгров должны идти на развитие государства, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.