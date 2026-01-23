Рейтинг@Mail.ru
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069717548.html
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение - РИА Новости, 23.01.2026
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение
"Если Украина будет с Европой, о Европу никто не будет вытирать ноги", — заявил Зеленский во время своего выступления в Давосе. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:00:00+03:00
2026-01-23T08:00:00+03:00
аналитика
украина
европа
давос
дональд трамп
верховная рада украины
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069682793_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_eca52664f78c88a60ad897a82bd73686.jpg
https://ria.ru/20260121/grenladniya-2069115123.html
https://ria.ru/20260105/ukraina-2066349583.html
https://ria.ru/20251215/evrosoyuz-2061986594.html
украина
европа
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069682793_71:0:1436:1024_1920x0_80_0_0_c5db0808d4601b1444b21fe8c167f978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, украина, европа, давос, дональд трамп, верховная рада украины, нато, мирный план сша по украине
Аналитика, Украина, Европа, Давос, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, НАТО, Мирный план США по Украине

Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
"Если Украина будет с Европой, о Европу никто не будет вытирать ноги", — заявил Зеленский во время своего выступления в Давосе.
Обещание громкое. Но давайте вспомним, как Зеленский вообще добирался на Всемирный экономический форум.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Гренландия отправила в нокаут Зеленского
21 января, 08:00
Еще на прошлой неделе глава киевского режима вынашивал амбициозные планы: западная пресса активно делилась инсайдами: на полях ВЭФ должно состояться подписание соглашения о гарантиях безопасности и восстановлении Украины после завершения конфликта. Однако ближе к делу оптимистичные настроения развеялись — американская сторона, если верить СМИ, прохладно отнеслась к идеям Киева.
Стерпеть такое Зеленский не мог и, прикрывшись тяжелой ситуацией со светом и отоплением в столице после обстрелов, отказался от поездки. "Безусловно, я выбираю Украину в данном случае, а не экономические форумы", — мотивировал он свое решение.
А в среду в Давос прилетел Дональд Трамп. И то ли оговорившись, то ли намеренно, заявил, что у него на вечер запланированы переговоры с Зеленским. Тот, ничего не подозревая, сидел в Киеве. Услышав выступление американского президента, он бросился паковать чемоданы, чтобы уже следующим утром прибыть в Швейцарию.
Так что по команде Трампа Зеленский забыл о том, что выбирает Украину, и примчался.
Но на этом унижения не закончились.
Сами переговоры продлились меньше часа, и, конечно же, ни 800 миллиардов, о которых грезил Зеленский, ни гарантий безопасности Киев не получил.
Более того, по словам самого главы киевского режима, как минимум военный документ вообще не будет подписан до конца конфликта. Он, как утверждает Зеленский, готов, его экземпляры есть и у США, и у Украины. Ну кто усомнится в словах этого честного человека?
"Президенты подпишут его по завершении войны, а затем ратифицируют конгресс и Верховная рада", — оптимистично пообещал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00
Ой ли…
Как отмечает Financial Times, Вашингтон завернул эти соглашения, Зеленский возвращается домой ни с чем.
"Документы, о которых велись переговоры с американскими чиновниками перед саммитом, остались недоработанными и неподписанными", — пишет издание.
Думается, и рассказы о том, что соглашение будет заключено, когда конфликт завершится, ориентированы исключительно на внутреннюю аудиторию.
Так что защитить Европу от того, чтобы Трамп вытирал об нее ноги, обещает человек, который просто по первому свистку американского президента бросился целовать его ботинки.
Причем то, что Зеленского хозяин Белого дома ломает об колено, бросается в глаза слишком явно. В своей речи в Давосе Зеленский потребовал ни много ни мало арестовать Путина и тут же сообщил, что в пятницу в ОАЭ отправится украинская делегация для трехсторонних переговоров. О выдаче небось, ага.
Правда, похоже, в одном Зеленский прав. Европа сейчас в таком состоянии, что отчитывать ее может даже он: "Молодцы, что деньги российские арестовали! Трусы, что не отдали их нам!" — примерно в таком ключе он выступал, а публика в зале ему аплодировала.
Однако когда он начинает рассказывать, что Россия "проиграет", потому что пойдет на компромиссы, то и без того не самая изысканная комедия начинает превращаться в фарс.
Компромиссы будут не с Украиной, а с Вашингтоном — и взаимные. Причем то, как Трамп взялся за НАТО, прозрачно намекает, что условия будут близки к тем, которые Москва озвучивала в декабре 2021-го.
Только Зеленский за эти четыре года учинил на Украине катастрофу: в экономике, в энергетике, в демографии. И потерял примерно пятую — пока пятую — часть территорий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС попал в ловушку: теперь Москва всеми руками поддержит Зеленского
15 декабря 2025, 08:00
 
АналитикаУкраинаЕвропаДавосДональд ТрампВерховная Рада УкраиныНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала