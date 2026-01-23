"Если Украина будет с Европой, о Европу никто не будет вытирать ноги", — заявил Зеленский во время своего выступления в Давосе.

Обещание громкое. Но давайте вспомним, как Зеленский вообще добирался на Всемирный экономический форум.

Еще на прошлой неделе глава киевского режима вынашивал амбициозные планы: западная пресса активно делилась инсайдами: на полях ВЭФ должно состояться подписание соглашения о гарантиях безопасности и восстановлении Украины после завершения конфликта. Однако ближе к делу оптимистичные настроения развеялись — американская сторона, если верить СМИ, прохладно отнеслась к идеям Киева

Стерпеть такое Зеленский не мог и, прикрывшись тяжелой ситуацией со светом и отоплением в столице после обстрелов, отказался от поездки. "Безусловно, я выбираю Украину в данном случае, а не экономические форумы", — мотивировал он свое решение.

А в среду в Давос прилетел Дональд Трамп . И то ли оговорившись, то ли намеренно, заявил, что у него на вечер запланированы переговоры с Зеленским. Тот, ничего не подозревая, сидел в Киеве. Услышав выступление американского президента, он бросился паковать чемоданы, чтобы уже следующим утром прибыть в Швейцарию

Так что по команде Трампа Зеленский забыл о том, что выбирает Украину, и примчался.

Но на этом унижения не закончились.

Сами переговоры продлились меньше часа, и, конечно же, ни 800 миллиардов, о которых грезил Зеленский, ни гарантий безопасности Киев не получил.

Более того, по словам самого главы киевского режима, как минимум военный документ вообще не будет подписан до конца конфликта. Он, как утверждает Зеленский, готов, его экземпляры есть и у США , и у Украины. Ну кто усомнится в словах этого честного человека?

"Президенты подпишут его по завершении войны, а затем ратифицируют конгресс и Верховная рада ", — оптимистично пообещал он.

Ой ли…

Как отмечает Financial Times, Вашингтон завернул эти соглашения, Зеленский возвращается домой ни с чем.

"Документы, о которых велись переговоры с американскими чиновниками перед саммитом, остались недоработанными и неподписанными", — пишет издание.

Думается, и рассказы о том, что соглашение будет заключено, когда конфликт завершится, ориентированы исключительно на внутреннюю аудиторию.

Так что защитить Европу от того, чтобы Трамп вытирал об нее ноги, обещает человек, который просто по первому свистку американского президента бросился целовать его ботинки.

Причем то, что Зеленского хозяин Белого дома ломает об колено, бросается в глаза слишком явно. В своей речи в Давосе Зеленский потребовал ни много ни мало арестовать Путина и тут же сообщил, что в пятницу в ОАЭ отправится украинская делегация для трехсторонних переговоров. О выдаче небось, ага.

Правда, похоже, в одном Зеленский прав. Европа сейчас в таком состоянии, что отчитывать ее может даже он: "Молодцы, что деньги российские арестовали! Трусы, что не отдали их нам!" — примерно в таком ключе он выступал, а публика в зале ему аплодировала.

Однако когда он начинает рассказывать, что Россия "проиграет", потому что пойдет на компромиссы, то и без того не самая изысканная комедия начинает превращаться в фарс.

Компромиссы будут не с Украиной, а с Вашингтоном — и взаимные. Причем то, как Трамп взялся за НАТО , прозрачно намекает, что условия будут близки к тем, которые Москва озвучивала в декабре 2021-го.