Специальная военная операция на Украине
 
23:35 23.01.2026 (обновлено: 23:52 23.01.2026)
Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего
Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего
Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о включении в состав ставки верховного главнокомандующего Украины министра обороны Украины Михаила Федорова и министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского в пятницу и датирован 23 декабря. Согласно документу, из состава ставки также был выведен экс-глава Службы безопасности Украины Василий Малюк*.
С начала года Зеленский занялся кадровыми перестановками в министерствах и ведомствах. В понедельник он подписал указ о назначении о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Малюка. Последний заявил о своем уходе с должности. До этого Зеленский подписал указы о назначении Буданова главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Кроме того, он сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны. Также Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку, назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства Валерия Вавринюка.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Зеленский назначил еще одного заместителя главы СБУ
13 января, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровВасилий МалюкДело Миндича
 
 
