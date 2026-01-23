В Венгрии прокомментировали оскорбительные слова Зеленского об Орбане

БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, оскорбляя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, доказывает, что не умеет себя вести и с ним невозможно выстраивать переговоры, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.

Зеленский в четверг оскорбительно высказался об Орбане в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе , заявив, что "каждый "Виктор", который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Орбан в ответ заявил, что каждый получит по заслугам.

« "Зеленский всегда был импульсивным человеком, склонным к оскорблениям. Мы видели, как он ссорился с (президентом США - ред.) Дональдом Трампом , так что он не умеет себя вести, он не политик, он всегда был клоуном. И он не смог этого избежать и в политике. Так что он не умеет вести переговоры, он умеет только требовать. И это печально для Украины", - сказал Шпётле.

По его словам, Зеленский забыл тот объем гуманитарной помощи, который оказала Венгрия не только Закарпатью, но и всей Украине , продолжая поставлять электроэнергию и принимать украинских беженцев, поскольку власти Венгрии "жалеют украинцев, несмотря на выпады Зеленского".

« "Зеленский явно хочет денег, чтобы он и его окружение могли украсть еще больше, а Венгрия не собирается отправлять деньги Украине и безоговорочно поддерживать все ее требования, включая ускоренное вступление в Евросоюз", - отметил эксперт.

По мнению Шпётле, отношения Венгрии и Украины "уже не могут стать хуже после принятия Киевом закона о языке, который запрещает закарпатским венграм получать образование на венгерском".

« "Еще Киев хочет вмешаться в венгерские выборы. Очевидно, украинские спецслужбы делают все возможное, чтобы на выборах победила оппозиционная партия "Тиса", потому что она будет готова выполнить все требования Брюсселя в интересах Киева", - добавил он.

Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана, в частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.