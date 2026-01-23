Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии прокомментировали оскорбительные слова Зеленского об Орбане - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/zelenskij-2069972581.html
В Венгрии прокомментировали оскорбительные слова Зеленского об Орбане
В Венгрии прокомментировали оскорбительные слова Зеленского об Орбане - РИА Новости, 23.01.2026
В Венгрии прокомментировали оскорбительные слова Зеленского об Орбане
Владимир Зеленский, оскорбляя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, доказывает, что не умеет себя вести и с ним невозможно выстраивать переговоры, заявил РИА РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:47:00+03:00
2026-01-23T19:47:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
виктор орбан
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060557231_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_315c10b740b610fd81bb3237b9f5d74d.jpg
https://ria.ru/20251225/tramp-2064451143.html
https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045090303.html
https://ria.ru/20260123/vypad-2069893284.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060557231_518:0:2931:1810_1920x0_80_0_0_19f52dfce4e059de4c96ff18b53f6a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
В Венгрии прокомментировали оскорбительные слова Зеленского об Орбане

Эксперт Шпетле: оскорбляя Орбана, Зеленский показал, что он не политик

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, оскорбляя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, доказывает, что не умеет себя вести и с ним невозможно выстраивать переговоры, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Зеленский в четверг оскорбительно высказался об Орбане в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявив, что "каждый "Виктор", который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Орбан в ответ заявил, что каждый получит по заслугам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
25 декабря 2025, 08:00
«
"Зеленский всегда был импульсивным человеком, склонным к оскорблениям. Мы видели, как он ссорился с (президентом США - ред.) Дональдом Трампом, так что он не умеет себя вести, он не политик, он всегда был клоуном. И он не смог этого избежать и в политике. Так что он не умеет вести переговоры, он умеет только требовать. И это печально для Украины", - сказал Шпётле.
По его словам, Зеленский забыл тот объем гуманитарной помощи, который оказала Венгрия не только Закарпатью, но и всей Украине, продолжая поставлять электроэнергию и принимать украинских беженцев, поскольку власти Венгрии "жалеют украинцев, несмотря на выпады Зеленского".
«
"Зеленский явно хочет денег, чтобы он и его окружение могли украсть еще больше, а Венгрия не собирается отправлять деньги Украине и безоговорочно поддерживать все ее требования, включая ускоренное вступление в Евросоюз", - отметил эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Зеленский оскорбил Лукашенко за слова о мирном урегулировании на Украине
29 сентября 2025, 12:43
По мнению Шпётле, отношения Венгрии и Украины "уже не могут стать хуже после принятия Киевом закона о языке, который запрещает закарпатским венграм получать образование на венгерском".
«
"Еще Киев хочет вмешаться в венгерские выборы. Очевидно, украинские спецслужбы делают все возможное, чтобы на выборах победила оппозиционная партия "Тиса", потому что она будет готова выполнить все требования Брюсселя в интересах Киева", - добавил он.
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана, в частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Орбан ранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал возмущение на Западе
Вчера, 15:24
 
В миреВенгрияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала