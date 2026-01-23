Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал, почему Зеленский злится на европейских лидеров - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 23.01.2026 (обновлено: 15:48 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/zelenskij-2069898731.html
Политолог рассказал, почему Зеленский злится на европейских лидеров
Политолог рассказал, почему Зеленский злится на европейских лидеров - РИА Новости, 23.01.2026
Политолог рассказал, почему Зеленский злится на европейских лидеров
Владимир Зеленский злится на европейских лидеров за то, что те больше льстят президенту США Дональду Трампу, чем ему самому, заявил деловой газете "Взгляд"... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:47:00+03:00
2026-01-23T15:48:00+03:00
в мире
давос
европа
украина
владимир зеленский
дональд трамп
александр рар
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067376906_0:0:2005:1129_1920x0_80_0_0_cb402d0a300f17bd4c7ed4ffb67f2bdd.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069717548.html
давос
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067376906_222:0:2005:1337_1920x0_80_0_0_c13c1a82471b5445cd4385cd370828be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, европа, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр рар, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Давос, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Рар, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Политолог рассказал, почему Зеленский злится на европейских лидеров

Политолог Рар: Зеленский злится на лидеров ЕС за лесть Трампу

© REUTERS / Annegret HilseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский злится на европейских лидеров за то, что те больше льстят президенту США Дональду Трампу, чем ему самому, заявил деловой газете "Взгляд" политолог Александр Рар.
По словам эксперта, Европа давно "украинизирована", "ее лидеры "целуют" Зеленского как икону свободы и демократии". Кроме того, он может требовать все, что считает нужным, так как европейцы уверены, что глава киевского режима воюет за либеральные ценности, в то время как Европа воевать напрямую не хочет.
"Зеленский, однако, видит, что на самом деле европейские лидеры преклоняются перед американскими властями, льстят больше Трампу, чем ему. При этом он никак не может втянуть Запад в войну против России, а неучастие европейских войск на Украине приводит к проигрышу Киева на поле боя", – сказал спикер.
Как подчеркнул Рар, выступление в Давосе подтвердило, что Зеленский злой и недовольный и ищет виновных за поражения ВСУ на поле боя.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Британская газета Financial Times в четверг писала, что Зеленский потерпел удар, не достигнув по итогам встречи с Трампом в швейцарском Давосе подписания соглашения о восстановлении Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение
Вчера, 08:00
 
В миреДавосЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр РарВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала