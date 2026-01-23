Политолог рассказал, почему Зеленский злится на европейских лидеров

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский злится на европейских лидеров за то, что те больше льстят президенту США Дональду Трампу, чем ему самому, заявил деловой газете "Взгляд" политолог Александр Рар.
По словам эксперта, Европа давно "украинизирована", "ее лидеры "целуют" Зеленского как икону свободы и демократии". Кроме того, он может требовать все, что считает нужным, так как европейцы уверены, что глава киевского режима воюет за либеральные ценности, в то время как Европа воевать напрямую не хочет.
"Зеленский, однако, видит, что на самом деле европейские лидеры преклоняются перед американскими властями, льстят больше Трампу, чем ему. При этом он никак не может втянуть Запад в войну против России, а неучастие европейских войск на Украине приводит к проигрышу Киева на поле боя", – сказал спикер.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Британская газета Financial Times в четверг писала, что Зеленский потерпел удар, не достигнув по итогам встречи с Трампом в швейцарском Давосе подписания соглашения о восстановлении Украины.