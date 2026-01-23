Рейтинг@Mail.ru
Трамп обещал Украине зону свободной торговли, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/zelenskij-2069836250.html
Трамп обещал Украине зону свободной торговли, заявил Зеленский
Трамп обещал Украине зону свободной торговли, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп обещал Украине зону свободной торговли, заявил Зеленский
Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп обещал ему зону свободной торговли. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:02:00+03:00
2026-01-23T13:02:00+03:00
в мире
сша
украина
давос
дональд трамп
владимир зеленский
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20251225/tramp-2064451143.html
https://ria.ru/20251229/tramp-2065280615.html
сша
украина
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, давос, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Давос, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Трамп обещал Украине зону свободной торговли, заявил Зеленский

Зеленский: Трамп подтвердил, что Украина получит зону свободной торговли

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп обещал ему зону свободной торговли.
Накануне Зеленский и Трамп провели переговоры в Давосе в Швейцарии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
25 декабря 2025, 08:00
"Обсуждали этот вопрос (зоны свободной торговли - ред.). Президент Трамп поддерживает эту идею... Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ.
Детали проекта в сообщении не приводятся.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф накануне заявил о возможности установления беспошлинной зоны на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
29 декабря 2025, 08:00
 
В миреСШАУкраинаДавосДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала