Трамп обещал Украине зону свободной торговли, заявил Зеленский
Трамп обещал Украине зону свободной торговли, заявил Зеленский
Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп обещал ему зону свободной торговли. РИА Новости, 23.01.2026
Трамп обещал Украине зону свободной торговли, заявил Зеленский
