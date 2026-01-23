Рейтинг@Mail.ru
Россиянам назвали сферы, в которых ожидается рост зарплат - РИА Новости, 23.01.2026
02:00 23.01.2026
Россиянам назвали сферы, в которых ожидается рост зарплат
Россиянам назвали сферы, в которых ожидается рост зарплат - РИА Новости, 23.01.2026
Россиянам назвали сферы, в которых ожидается рост зарплат
Уровень заработной платы в сферах оборонно-промышленного комплекса, информационных технологий и высокотехнологичного инженерного проектирования может вырасти на РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T02:00:00+03:00
2026-01-23T02:00:00+03:00
2026
экономика, работа.ру
Экономика, Работа.ру
Россиянам назвали сферы, в которых ожидается рост зарплат

РИА Новости: рост зарплат ожидается в ОПК и высокотехнологичных отраслях

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уровень заработной платы в сферах оборонно-промышленного комплекса, информационных технологий и высокотехнологичного инженерного проектирования может вырасти на 10-20% в 2026 году, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора "Работы.ру" Александр Ветерков.
Эксперт рассказал, что в 2026 году прогнозируется увеличение предложений по заработной плате в ключевых и инновационных секторах.
