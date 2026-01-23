https://ria.ru/20260123/zarplata-2069732430.html
Россиянам назвали сферы, в которых ожидается рост зарплат
Уровень заработной платы в сферах оборонно-промышленного комплекса, информационных технологий и высокотехнологичного инженерного проектирования может вырасти на
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уровень заработной платы в сферах оборонно-промышленного комплекса, информационных технологий и высокотехнологичного инженерного проектирования может вырасти на 10-20% в 2026 году, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора "Работы.ру" Александр Ветерков.
Эксперт рассказал, что в 2026 году прогнозируется увеличение предложений по заработной плате в ключевых и инновационных секторах.
"Это коснется прежде всего оборонно-промышленного комплекса, сферы информационных технологий (в частности, направлений искусственного интеллекта и кибербезопасности), а также области высокотехнологичного инженерного проектирования. В данных сегментах уровень вознаграждения может увеличиться на 10–20% и более", - отметил Ветерков.
При этом он добавил, что в 2025 году зарплатная гонка для бизнеса стала нерентабельной, поскольку рост издержек и замедление выручки сделали увеличение фонда оплаты труда убыточным.