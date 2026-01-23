Россиянам назвали сферы, в которых ожидается рост зарплат

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уровень заработной платы в сферах оборонно-промышленного комплекса, информационных технологий и высокотехнологичного инженерного проектирования может вырасти на 10-20% в 2026 году, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора "Работы.ру" Александр Ветерков.

Эксперт рассказал, что в 2026 году прогнозируется увеличение предложений по заработной плате в ключевых и инновационных секторах.

"Это коснется прежде всего оборонно-промышленного комплекса, сферы информационных технологий (в частности, направлений искусственного интеллекта и кибербезопасности), а также области высокотехнологичного инженерного проектирования. В данных сегментах уровень вознаграждения может увеличиться на 10–20% и более", - отметил Ветерков.