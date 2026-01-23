Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 23.01.2026 (обновлено: 12:35 23.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
Потери украинских военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" в течение недели составили более 1400 военнослужащих
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие"
Инженерная система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Потери украинских военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" в течение недели составили более 1400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1400 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 150 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства за период с 17 по 23 января.
Отмечается, что за прошедшую неделю подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
