Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Потери украинских военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад" в течение недели составили более 1400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1400 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 150 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 29 складов боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства за период с 17 по 23 января.