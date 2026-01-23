Рейтинг@Mail.ru
"Плевок в лицо": на Западе раскрыли, чем обернется новая выходка Зеленского
03:21 23.01.2026 (обновлено: 10:22 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/zapad-2069736653.html
"Плевок в лицо": на Западе раскрыли, чем обернется новая выходка Зеленского
Запад должен остановить любое финансирование Украины после вчерашнего выпада Зеленского против европейских союзников, заявил депутат Европарламента и бывший... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
украина
давос
европа
элио ди рупо
владимир зеленский
евросоюз
европарламент
украина
давос
европа
мирный план сша по украине
Мирный план США по Украине
"Плевок в лицо": на Западе раскрыли, чем обернется новая выходка Зеленского

Депутат ЕП ди Рупо призвал прекратить финансирование Киева после слов Зеленского

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 21 января 2026
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 21 января 2026 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 21 января 2026
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Запад должен остановить любое финансирование Украины после вчерашнего выпада Зеленского против европейских союзников, заявил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо в социальной сети X.
Накануне Владимир Зеленский на форуме в Давосе попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Какая наглость!" На Западе пришли в ярость после заявления Зеленского
"Заявления Владимира Зеленского в Давосе просто непристойны. <…> В последнее время европейцы активизировали свои усилия по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности после конфликта. Но и этого Зеленскому мало!" — возмутился европарламентарий.
По его словам, такое поведение главы киевского режима демонстрирует максимальное неуважение и просто вынуждает Европу остановить всякое финансирование Украины
"Его высказывания — это плевок в лицо европейцам. Это проявление презрения к тем, кто поддерживал его страну последние четыре года. <…> Похоже, президент Украины сделал свой выбор. <…> Отлично. Но давайте внесем ясность: теперь европейцы должны прекратить оплачивать счета Украины", — подытожил ди Рупо.
Всемирный экономический форум в Давосе проходит 19-23 января. Если до начала события Украина считалась одной из главных тем предстоящих встреч в Давосе, то в итоге, по сообщениям издания Financial Times, прошедшее мероприятие стало настоящим ударом для Зеленского.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Точка невозврата": Зеленскому в Давосе подали катастрофический сигнал
