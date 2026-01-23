"Плевок в лицо": на Западе раскрыли, чем обернется новая выходка Зеленского

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Запад должен остановить любое финансирование Украины после вчерашнего выпада Зеленского против европейских союзников, заявил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо в социальной сети X.
Накануне Владимир Зеленский на форуме в Давосе попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
«
"Заявления Владимира Зеленского в Давосе просто непристойны. <…> В последнее время европейцы активизировали свои усилия по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности после конфликта. Но и этого Зеленскому мало!" — возмутился европарламентарий.
По его словам, такое поведение главы киевского режима демонстрирует максимальное неуважение и просто вынуждает Европу остановить всякое финансирование Украины
«
"Его высказывания — это плевок в лицо европейцам. Это проявление презрения к тем, кто поддерживал его страну последние четыре года. <…> Похоже, президент Украины сделал свой выбор. <…> Отлично. Но давайте внесем ясность: теперь европейцы должны прекратить оплачивать счета Украины", — подытожил ди Рупо.
Всемирный экономический форум в Давосе проходит 19-23 января. Если до начала события Украина считалась одной из главных тем предстоящих встреч в Давосе, то в итоге, по сообщениям издания Financial Times, прошедшее мероприятие стало настоящим ударом для Зеленского.